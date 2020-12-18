Восемь фраз, говорящих о том, что он тебя обманывает

Я еще не готов

Классика жанра. Чаще всего используется в связке со словосочетанием «серьезные отношения»: «Я еще не готов к серьезным отношениям». Или к совместной жизни. К знакомству с родителями, к свадьбе, к рождению детей — к чему угодно серьезному, в общем. На самом деле, это такой изящный слив: »я не готов» не означает «нет», это означает: «Да, да, все будет, но не дави на меня, милая». Хотя на самом деле это означает: «Нет, ничего у нас, конечно, не будет. Но пока мне удобно так».

Давай просто полежим, а?

Полежим и понежничаем, а как же. Стратегически выгодная смена позиции: в поле вербальной коммуникации ты сильнее, в поле тактильной — он. Потому что девочек чаще берут на ручки, когда они огорчены. А ты, конечно, огорчена, потому что чувствуешь, что он врет. Но он такой теплый, большой и сильный, так приятно к нему прижаться и перестать думать о неприятных вещах. О вопросах, которые ты ему только что задавала, например.

Мне тяжело об этом говорить

На самом деле ему было тяжело выдавить из себя эту фразу, потому что тот, кто это произносит, немедленно становится похожим на прилизанного сопливого героя мыльной оперы. Но чего не сделаешь ради того, чтобы не попасться, да? Оп, попался. Ты видела когда-нибудь нормального живого мужчину, который так разговаривает? Вот и мы нет.

Ты что, мне не доверяешь?

Это называется «валить с больной головы на здоровую». Скорее всего, ты приперла его к стенке и шансов выкрутиться как-нибудь иначе у него нет. Но зато всегда можно обвинить тебя в том, что ты ему не доверяешь. Как ты можешь, женщина?! Вот он стоит перед тобой, самый близкий твой человек, «вторая половинка», а ты, глядя ему в глаза, говоришь, что не веришь? «Зачем топтать мою любовь», ага. И заодно «Зачем Герасим утопил Муму». Теперь ты чувствуешь себя виноватой, хотя врет-то он. Блестящий ход.

Какая же ты у меня глупенькая, солнышко!

Снисходительный, но любящий тон мигом ставит его в позицию мудрого взрослого, а тебя — в позицию маленькой и действительно глупенькой девочки. Девочки, которой заняться нечем, и поэтому она занимается игрой в отношения. Подозревает в чем-то, вопросы задает — прелесть, какая дурочка! Тебе, разумеется, не хочется этой дурочкой быть, и ты отступаешь.

Это важно для нас обоих, как ты не понимаешь?!

Переводим с мужского лживого на человеческий: «Видишь, какой я хороший и преданный человек! Я о себе вообще не думаю, я думаю только о нас и о нашем будущем, а ты мне тут палки в колеса ставишь своими мелкими подозрениями. Как это низко!» Ну-ну. Это, конечно, прекрасная фраза — сама по себе. Но нужно внимательно посмотреть, что к ней прилагается. Обычно, к сожалению, к ней прилагаются регулярные задержки «на работе», а вот денег при этом больше не становится. Хотя это важно для вас обоих, ага.

Я бы никогда не стал врать о таких вещах

Вот прямо в лоб! Никогда — и баста. На самом деле, конечно, ключевые слова здесь — «такие вещи». Важные вещи. Возможно, самые важные. Посыл тут такой: посмотри на меня, дорогая, я вовсе никакой не ангел и вполне могу тебе соврать про какую-нибудь ерунду, что такого? Все врут, как говорил доктор Хаус. Но о ТАКОМ я не солгу никогда!

Ты скандала хочешь, или что?