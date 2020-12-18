«Яркие акценты всегда работают» и еще шесть опасных заблуждений о стиле

Многим женщинам свойственны некоторые заблуждения относительно стиля. Время идет, мода меняет вектор развития, а устаревшее правило о том, что сумку стоит подбирать в тон обуви, а вернее — строго наоборот, до сих пор сидит в голове, как таблица умножения. Но не кажется ли вам другой, более современный вариант о том, что аксессуары должны обязательно разниться по цвету, таким же банальным, как и первый? Сегодня важно смотреть шире, не привязываясь к подобным штампам.

Модная интуиция требует мощной базы знаний не только о себе, но и о мире вокруг, а стиль работает на тех, кто закладывает в его основу собственную индивидуальность. Какие стереотипы стоит отбросить в первую очередь?

Итак, ТОП-7 главных заблуждений о стиле:

«Черный total-look всегда стройнит»

Стройнит, но только в соотношении с формой. Безразмерные балахонистые вещи в стиле то ли Аллы Борисовны, то ли авангардных дизайнеров, рисуют не слишком изящный силуэт. Такой наряд превращает тебя в грозную тучу, от которой хочется быстрее сбежать, чтобы не попасть под дождь.

Это же касается и строгих черных костюмов. Днем такой комплект выдерживает далеко не каждый типаж. Если вы не контрастная блондинка, то рискуете выглядеть в образе блекло и тоскливо.

К тому же в черный образ всегда хочется добавить контрастные акценты.

«Светлый низ обязательно добавляет объема»

В правильных сочетаниях — нет. Неплохо вытягивают силуэт свободные брюки с контрастными лампасами.

Еще один хороший прием — надеть к светлым брюкам удлиненный темный жакет. Он спрячет часть бедер, оставив на обозрение тонкий светлый прямоугольник впереди.

«Яркие акценты всегда работают»

В большинстве случаев — да, но не всегда. Многое зависит от типажа, к примеру, классической внешности не слишком идет образ, построенный на резких контрастах и акцентах. В случае с классической внешностью лучше строить наряд по гармоническому принципу сочетаний оттенков и вещей.

«Стройная фигура способна вынести любой тренд»

Даже у модельных параметров есть свой характер. Фигуры любой комплекции делятся по типам, и одно и то же платье с воланами не будет одинаково хорошо сидеть на разных девушках. Оно может сидеть нормально, но не идеально. И это только если говорить о фигуре.

Не забывай о типаже! Это тоже капризная штука. Тренды, которые идут Натуралу, не украсят Драматика.

«Рекомендации для твоего типажа — беспроигрышный вариант»

Тепло, но не горячо. Рекомендации по типажу, если ты его определила точно, помогут тебе где-то на 70%. Остальное, а то и больше — это твое настроение, твоя личность и характер, которые важно подчеркнуть.

Кроме того, с возрастом, после рождения детей внешность женщины меняется. И даже если в своих глазах ты все еще Гамин, по фигуре можешь стать, например, Романтиком. Важно прочувствовать этот баланс.

«Достаточно раз и навсегда найти свой стиль»

Найти свой стиль и поселиться в нем, как в капсуле, — скучно и примитивно. Стиль должен меняться и развиваться вместе с тобой. Не бойся экспериментов, нетипичных вещей и образов. Даже если тебе в целом не очень комфортно, попробуй найти плюсы.

Выходя из зоны комфорта, ты сможешь открыть новые грани не только своего стиля, но и своей личности.

«Женственный силуэт — это акцент на талии»

Подчеркивать талию важно и нужно, но есть и другие приемы. Слишком явный акцент на талии и бедрах не идет девушкам с животиком и, собственно, с бедрами. В таких случая свободный силуэт и кокетливая длина работают гораздо эффектнее, особенно если у тебя стройные ноги.