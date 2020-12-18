Семь слов, помогающих жить в неопределенности

«Не дай бог жить в эпоху перемен» — эту пословицу считают китайской, хотя родиться она могла в культуре любого народа. Как же нам быть? Что нужно, чтобы ориентироваться в этой нестабильной обстановке, в которой даже время течет не так, как всегда?

Клинический психолог Синтия Баум-Бейкер считает, что есть 7 слов, которые помогут нам жить в период безвременья, пишет psychologies.ru.

1. Терпение

Увы, за последнее время в гонке за достижениями мы подрастеряли эту добродетель. Сейчас самое время начать практиковать терпение — тем более что многочисленные исследования, как утверждает Синтия Баум-Бейкер, доказывают: наиболее терпеливые люди проявляют и большую, чем другие, чуткость, у них реже портится настроение, и они чаще ощущают благодарность.

Аристотель писал, что добродетели не возникают в нас от природы — но мы, люди, по природе своей способны их обрести. И самым действенным методом древнегреческий философ называл привыкание. Терпение же он считал промежуточным звеном между вспыльчивостью и равнодушием.

В период пандемии, когда все нервничают, раздражаются друг на друга или, наоборот, скучают из-за ограничений карантина, самое время развивать терпение, считает Баум-Бейкер.

2. Прагматизм

Если вам надоел «день сурка», займитесь планированием. Продумайте дела на завтра и послезавтра. И на следующую субботу. Это внесет нотку новизны в каждый день, разнообразит жизнь.

Распорядок дня тоже очень важен. Скрипачка Элизабет Филд сравнивала его с музыкой — упорядоченность, ритм и искусство исполнителя помогают из набора нот создавать мелодию. Так что каждый из нас может из повседневного шума творить свою собственную музыку.

3. Медитация

Бесконечное множество статей сообщают о том, насколько сильное положительное воздействие эта практика оказывает на психику человека. Медитация помогает сохранять устойчивость тогда, когда всех вокруг «штормит» от тревоги и агрессии. И даже если нам кажется, что жизнь сегодня в принципе лишена структуры, эта практика поможет обрести чувство контроля над происходящим.

4. Перспектива

Сегодня как никогда важно мыслить и говорить, помня о перспективе и избегая «черно-белого» мышления. Забудьте про слова «всегда» и «никогда» — эти понятия противоречат правде жизни. Ни одно состояние, никакая эмоция не длится вечно.

Наша жизнь переменчива, и даже если сегодня нам трудно или больно, это не навсегда. То, что мы чувствуем сейчас, не навсегда: мы будем нечто совершенно другое спустя часы, дни, месяцы или годы.

5. Мотивация

Тоска и уныние расцветают там, где присутствует скука. Находите то, что вам интересно. Занимайтесь тем, что погружает в состояние творческого потока, и вы увидите, что время потечет гораздо быстрее.

6. Трепет

Что вызывает у вас восхищение? Что пробуждает тонкие струны вашей души? Для кого-то это прекрасные картины природы. Кто-то испытывает трепет, слушая прекрасную музыку или наслаждаясь сокровищами мирового искусства. А может, вы перечитаете сборник стихов, которые так любили в юности? Дайте себе возможность наслаждаться красотой и приобщаться чему-то большему, чем переживания сегодняшнего дня.

7. Мудрость

«Мир уже не будет прежним». Абсолютно верно: похоже, что не будет. Но это не значит, что мы можем угадать, каким он станет, когда закончится пандемия и уйдут все связанные с ней сложности. Поэтому не стоит спешить с выводами, нагнетать панику или отключать свои чувства.