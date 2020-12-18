12 причин, почему нельзя выбрасывать апельсиновую кожуру

Она принесет еще немало пользы, причем в делах, не связанных с кулинарией. Эфирные масла, которые содержатся в кожуре, способны творить чудеса, пишет wday.ru.
Максимум, что делают многие из нас с кожурой цитрусовых, — сушат корочки, чтобы в комнате приятно пахло. Но это далеко не все, что можно с ней сделать! К примеру, астрологи советуют кружочками засушенных апельсинов даже елку украшать.
Средство от запаха в холодильнике
Запахи в холодильнике заводятся очень легко, а истребить их подчас бывает довольно сложно. Есть не меньше 15 способов избавиться от неприятных ароматов без помощи бытовой химии, и апельсиновая кожура — один из них. Нужно положить кожуру в мисочку, засыпать ее солью и поставить в холодильник. Соль поглотит лишнюю влагу и неприятный запах, а апельсиновая кожура освежит аромат внутри. Как только соль станет влажной, поменяйте «освежитель».
Очиститель для деревянных поверхностей
Вместо полироли для мебели и прочей химии возьмите свежую апельсиновую корочку. На ее основе можно сделать отличный спрей для деревянных поверхностей, он буквально заставит ваши полки и дверцы сиять. Да еще и пахнуть будет хорошо. Рецепт такой: набейте пол-литровую банку кожурой цитрусовых до половины, залейте до краев 10-процентным уксусом. Дайте настояться в темном месте в течение двух недель. Потом перелейте средство в бутылочку с пульверизатором — спрей для чистки мебели готов.
Полироль для стальных предметов
Краны, например, или раковину: когда на них попадают брызги воды, грязи вроде и нет, но остаются мутные беловатые пятна. Вид, конечно, портится. А если просто натереть металлическую поверхность кожурой, то эфирное масло цитрусового покроет металл тонкой пленкой, которая защитит его от воды. Вид сразу станет в разы опрятнее.
Саше для платяного шкафа
Когда в шкафу слишком много вещей, одежда, убранная на сезонное хранение, непременно обретет затхлый запах. А если в доме еще и сыро, то запах появляется в считаные дни. Проблему помогают решить ароматические саше, распиханные по разным уголкам шкафа: просто раскладываем кожуру в марлевые мешочки — и саше готово. Кстати, капроновые колготки или носочки прекрасно заменят марлю. А вы заодно избавитесь от колготок с затяжками.
Сыворотка для волос
Витамин С, который содержится в апельсинах, творит чудеса с иммунитетом. Но и с волосами тоже! Чтобы сделать домашнюю маску с апельсином, нужно просто закинуть апельсин вместе с кожурой в блендер и как следует взбить. Получившееся пюре наносим на волосы по всей длине, держим 10 минут, смываем — маска отлично увлажняет и разглаживает локоны.
Спасение от комков в сахаре
Особенно грешит склонностью образовывать комки тростниковый сахар: от слипается просто намертво, хоть молотком раскалывай. Если же в емкость с сахаром положить апельсиновую корочку, комок распадется сам. А если положить заранее, комок и не образуется вовсе.
Средство от запаха из раковины
Когда из стока тянет «ароматом» канализации, на кухне находиться совсем не хочется. Для фигуры это, может, и полезно, а вот перед гостями стыдно. Простой способ избавиться от запаха — натереть апельсиновую кожуру прямо в сток. Только не перестарайтесь, чтобы он не забился. Эфирные масла и сок, содержащиеся в корочках, справятся и с жиром, и с грязью, которые отравляют атмосферу на кухне.
Отпугиватель насекомых
Кожура цитрусовых содержит лимонен — вещество, которое смертельно опасно для мух, комаров и прочих насекомых. Его даже муравьи боятся. Поэтому кусочки апельсиновой кожуры, разложенные летом на подоконнике, станут неплохой защитой от назойливого гнуса.
Отличная растопка
Если корочки собрать и высушить, то жидкость для розжига вам больше не понадобится. Благодаря эфирным маслам апельсиновые корочки очень легко воспламеняются и горят не хуже газет, которые мы обычно используем для растопки. Но сгорают не так молниеносно, как бумага, поэтому дрова тоже успевают загореться. К тому же костер с апельсиновым ароматом — это изысканно!
Скраб для тела
Зимой особенно актуальная вещь — кожа из-за работающего отопления пересыхает, шелушится. Но отшелушивать ее нужно очень мягко — например, апельсиновым скрабом. Рецепт такой: кожуру одного апельсина натереть как можно мельче, смешать с 3/4 стакана сахара, добавить ложку оливкового масла и четыре ложки косметического эфирного масла, например, миндального или масла ши. Скраб готов, использовать немедленно!
Средство для отбеливания зубов
Апельсиновая кожура работает в этом отношении точно так же, как и банановая. Нужно просто слегка потереть зубы внутренней стороной шкурки. Но будьте осторожны, если у вас зубы склонны к повышенной чувствительности.
Прекрасное удобрение
В кожуре много витаминов, эфирных масел, калия и фосфора — они полезны не только людям, но и растениям. Чтобы сделать удобрение из апельсиновых корочек, нужно их измельчить, высыпать в емкость объемом 1 литр — так, чтобы емкость была заполнена на треть. Потом корочки заливаем кипятком доверху, оставляем настаиваться на ночь. Утром настой нужно процедить — витаминная жидкость для полива растений готова. Кроме того, подобным настоем можно опрыскивать листья растений от вредителей. А на даче кожуру можно просто закапывать в землю, чтобы обогатить почву.