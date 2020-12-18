12 причин, почему нельзя выбрасывать апельсиновую кожуру

Средство от запаха в холодильнике

Запахи в холодильнике заводятся очень легко, а истребить их подчас бывает довольно сложно. Есть не меньше 15 способов избавиться от неприятных ароматов без помощи бытовой химии, и апельсиновая кожура — один из них. Нужно положить кожуру в мисочку, засыпать ее солью и поставить в холодильник. Соль поглотит лишнюю влагу и неприятный запах, а апельсиновая кожура освежит аромат внутри. Как только соль станет влажной, поменяйте «освежитель».

Очиститель для деревянных поверхностей

Вместо полироли для мебели и прочей химии возьмите свежую апельсиновую корочку. На ее основе можно сделать отличный спрей для деревянных поверхностей, он буквально заставит ваши полки и дверцы сиять. Да еще и пахнуть будет хорошо. Рецепт такой: набейте пол-литровую банку кожурой цитрусовых до половины, залейте до краев 10-процентным уксусом. Дайте настояться в темном месте в течение двух недель. Потом перелейте средство в бутылочку с пульверизатором — спрей для чистки мебели готов.

Полироль для стальных предметов

Краны, например, или раковину: когда на них попадают брызги воды, грязи вроде и нет, но остаются мутные беловатые пятна. Вид, конечно, портится. А если просто натереть металлическую поверхность кожурой, то эфирное масло цитрусового покроет металл тонкой пленкой, которая защитит его от воды. Вид сразу станет в разы опрятнее.

Саше для платяного шкафа

Когда в шкафу слишком много вещей, одежда, убранная на сезонное хранение, непременно обретет затхлый запах. А если в доме еще и сыро, то запах появляется в считаные дни. Проблему помогают решить ароматические саше, распиханные по разным уголкам шкафа: просто раскладываем кожуру в марлевые мешочки — и саше готово. Кстати, капроновые колготки или носочки прекрасно заменят марлю. А вы заодно избавитесь от колготок с затяжками.

Сыворотка для волос

Витамин С, который содержится в апельсинах, творит чудеса с иммунитетом. Но и с волосами тоже! Чтобы сделать домашнюю маску с апельсином, нужно просто закинуть апельсин вместе с кожурой в блендер и как следует взбить. Получившееся пюре наносим на волосы по всей длине, держим 10 минут, смываем — маска отлично увлажняет и разглаживает локоны.

Спасение от комков в сахаре

Особенно грешит склонностью образовывать комки тростниковый сахар: от слипается просто намертво, хоть молотком раскалывай. Если же в емкость с сахаром положить апельсиновую корочку, комок распадется сам. А если положить заранее, комок и не образуется вовсе.

Средство от запаха из раковины