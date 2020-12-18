Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря

В период с 21 по 27 декабря энергетика пространства будет позитивной, и многие смогут завершить запланированные дела, а также начать что-то новое. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всем женщинам прислушаться к советам астрологов, чтобы начать неделю с позитивного настроения и по ее завершении получить награду за приложенные усилия.

Женщина-Овен

Эта неделя будет для женщин-Овнов активной и наполненной позитивными событиями. Энергетика звезд и планет дарит благоприятный период для завершения важных дел и получения заслуженной награды. Астрологи рекомендуют Овнам не засиживаться дома, чтобы не упустить новые перспективные возможности, а также интересные знакомства в конце недели.

Женщина-Телец

Тельцам на этой неделе удастся не только покорить окружение своей красотой, но и продемонстрировать способности, благодаря которым получится оставить конкурентов за спиной. С 21 по 27 число важно верить в себя, смело браться за новые дела и не бояться новых знакомств. Романтические свидания в конце недели придадут уверенности.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на этой неделе астрологи рекомендуют обратиться к своим скрытым талантам. Энергетика звезд и планет гармонична и помогает Близнецам воплощать в жизнь смелые идеи благодаря особенностям, данным им при рождении. Удачной неделя будет для привлечения финансового благополучия.

Женщина-Рак

Ракам не помешает уверенность в своих силах. С 21 декабря откроется второе дыхание, и они смогут быстро завершить текущие дела, поставить новые цели, а также получить премию за заблаговременное завершение проектов. В выходные астрологи рекомендуют Ракам отдохнуть и восполнить запас сил, чтобы не встречать праздники разбитыми.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют настроиться на активную неделю, в которую дел значительно прибавится. Ответственность, активность и умение распределять нагрузку пригодятся дамам этого Знака. Неделя пройдет успешно, если они не зациклятся на мелких неурядицах и будут с оптимизмом смотреть в будущее. Самым сложным днем будет пятница, когда Львицы могут почувствовать раздражение.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе важно сохранять внутреннее спокойствие. Энергетика звезд и планет будет нестабильной, что может повлечь за собой агрессию и раздражительность, мешающие повседневным делам. Астрологи рекомендуют взять на вооружение дыхательные упражнения, которые помогут снизить возбудимость нервной системы.

Женщина-Весы

Дамам-Весам на этой неделе рекомендовано обращать внимание на предчувствия. Интуиция будет на высоте, и внутренний голос поможет избежать казусов и неприятностей как в деловой среде, так и в общении с близкими людьми. Усилить интуитивные способности помогут талисманы, и благодаря им получится провести неделю успешно.

Женщина-Скорпион

Скорпионам растущая Луна подарит заряд бодрости и позитива, и эти эмоции станут главным двигателем личного прогресса. Оставаться на высоте им помогут аффирмации. Позитивные установки будут уместны для тех, кто не уверен в своих силах, а также для тех, кому предстоит общение с агрессивно настроенными людьми.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам на этой неделе важно быть осторожными и не совершать опрометчивых поступков. Велика вероятность лишиться удачи, потакая сиюминутным капризам, а также финансового благополучия, поддавшись на авантюрные предложения. Справиться с эмоциями получится, если начать неделю с упражнений по восстановлению женской энергетики.

Женщина-Козерог

С 21 по 27 декабря астрологи рекомендуют дамам-Козерогам проще отнестись к спорным ситуациям и не начинать бесполезных споров. Внутренняя гармония будет важной составляющей успеха, поэтому в начале недели важно привести чувства к равновесию. Такая тактика убережет от бессмысленных препирательств и сэкономит драгоценное время.

Женщина-Водолей

Водолеям на этой неделе будет везти во всех сферах жизни. Энергетический подъем важно пустить в мирное русло, чтобы завершить запланированные дела и оставить время для любимых хобби и новых знакомств. Привлечь удачу в этот период не составит труда для всех, кто откажется от праздного времяпровождения и будет внимательно следить за знаками судьбы.

Женщина-Рыбы