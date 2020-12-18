Сколько мировые знаменитости тратят в месяц на уход за собой?

Давно понятно, что в наши дни красота если и требует жертв, то в основном финансовых. Удалось посчитать, сколько средств ежемесячно выкладывают знаменитости за гладкую кожу, блестящие волосы, длинные ресницы и ухоженные ногти. Оказалось, счет идет на десятки, если не сотни, тысяч долларов, пишет Пятый канал.

Рианна

В солидную сумму обходятся одной из самых высокооплачиваемых певиц мира ее волосы. Уроженка Барбадоса постоянно меняет прически, красит волосы, а также тратится на парики, не забывая при этом ухаживать за собственной шевелюрой, испытывающей при таких экспериментах большие нагрузки. По данным инсайдеров, услуги парикмахеров обходятся Рианне не меньше чем в 16 тысяч долларов в неделю. Еще около 50 тысяч в месяц 32-летняя звезда тратит на косметические процедуры — очищение кожи, лифтинги и прочее. И того в месяц набегает более 100 тысяч долларов.

Ким Кардашьян

Звезда собственного реалити-шоу, похоже, живет только ради того, чтобы тратить деньги на бьюти-услуги. В салонах красоты 40-летняя Ким проводит большую часть времени. Она платит визажисту около пяти тысяч долларов в месяц. Плюс ежедневная укладка волос обходится ей по 500 долларов за один визит к стилисту. Кроме того, знаменитость не жалеет средств на пластическую хирургию. По данным экспертов, только на ринопластику, липосакцию и увеличение ягодиц Кардашьян потратила около 25 тысяч долларов. Получается в среднем примерно 20 тысяч долларов в месяц, не считая стоимости косметических средств.

Кейт Миддлтон

Супруга британского принца Уильяма не использует запредельно дорогую косметику, однако укладку волос герцогине Кембриджской делают почти ежедневно. Отбеливание зубов, услуги визажиста и косметолога тоже обходятся налогоплательщикам недешево. По подсчетам экспертов, красота Кейт Миддлтон стоит примерно 40 тысяч долларов в месяц.

Анджелина Джоли

На косметологов, макияж и укладку волос американская актриса тратит около 15 тысяч долларов в неделю. Однако у 45-летней Джоли есть проблемы с кожей, поэтому к этим тратам ежемесячно добавляются еще 25 тысяч долларов на услуги врачей-дерматологов и специальные лекарства. И того общая сумма может достигать 85 тысяч долларов в месяц.

Гвинет Пэлтроу

Оскароносная исполнительница роли Пеппер Поттс в серии фильмов вселенной Marvel следит за своей внешностью очень тщательно. 48-летняя актриса пользуется всем спектром косметических услуг — как для лица, так и для тела. Гвинет Пэлтроу регулярно делает лимфодренажный массаж, плазмолифтинг и ухаживает за волосами с помощью восстановительных процедур. По самым скромным подсчетам, красота обходится звезде примерно в 25 тысяч долларов в месяц.

Дженнифер Энистон

Звезда сериала «Друзья» представляет собой эталон экономности во всем этом пантеоне, хотя и выглядит в 51 год великолепно. На уход за волосами, массаж на дому и косметические процедуры Энистон тратит всего лишь какие-то 10 тысяч долларов в месяц.

Бритни Спирс

Американская поп-певица — настоящий бьютиголик, хотя с первого взгляда на нее это предположить сложно. Однажды в сеть попали ее счета за декоративную косметику. Оказалось, что только эта статья расходов 39-летней Спирс составляет около 35 тысяч долларов в год.

Виктория Бекхэм

Британская певица, модель, бизнесвумен и жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма вынуждена платить за свою красоту немалые средства. Известно, что у нее проблемная кожа с расширенными порами, а потому каждую неделю она посещает косметолога, выкладывая по 15 тысяч долларов за сеанс. Так что ежемесячные траты на красоту 46-летней знаменитости начинаются от 60 тысяч долларов.

Дэвид Бэкхэм