Хранение 10 вещей, которые должны быть в доме, если вы любите порядок

Правильно рассортированные вещи в шкафу, разложенные по баночкам крупы и макароны, отсутствие гор неиспользуемой косметики в ванной — порядок складывается из мелочей. Конечно, чтобы в доме было чисто, необходимо делать регулярную уборку и приучать себя и близких не разбрасывать вещи, но поддерживать порядок намного проще с этими полезными мелочами.

Мы выбрали десять аксессуаров, которые упорядочивают не только хранение, но и мысли, а заодно экономят место и время, уходящее на поиск нужных вещей, делится Roomble.com.

1. Разделители для полок

Разделители для полок — самый быстрый и простой способ навести в шкафу порядок, в том числе визуальный. К сожалению, как бы красиво мы ни складывали одежду, через несколько дней активного использования даже самые аккуратные стопочки с одеждой теряют «товарный вид». Разделители же — в том числе самодельные — из пластика или картона раз и навсегда решат эту проблему. Их ещё можно использовать для формирования ячеек в зоне хранения сумок, аксессуаров и даже обуви.

Разделители для полок ФОТО: Pinterest

2. Подставка для ключей

Ключи от машины, почтового ящика, электрощита, запасные комплекты, связка, которую вам доверили родственники или соседи, — потерять ключи от собственной квартиры в таком многообразии проще простого. Чтобы не тратить каждый раз время на поиски и не портить стены крючками, заведите для самых нужных ключей небольшую подставку: её можно купить в магазине, сделать самостоятельно или использовать любое красивое блюдце из пылящегося в дальнем углу сервиза.

3. Перфорированная доска

Перфорированная доска — это не только хорошая основа для модных сейчас mood и inspiration boards (доски настроения или вдохновения), она также пригодится для хранения посуды на кухне или инструментов в домашней мастерской. Главные плюсы такой доски — экономия места благодаря переходу в вертикальную плоскость и полная визуальная наглядность. Найти нужную лопаточку или катушку ниток, когда всё аккуратно развешано на виду, намного быстрее и проще, чем копаться в ящике или перебирать все расставленные на полке предметы.

Перфорированная доска ФОТО: pinterest.com

4. Органайзеры для ящиков

Косметика, лекарства, канцелярия, материалы для творчества, украшения — всё это мы чаще всего храним в ящиках, чтобы не образовывать горы беспорядка на виду. Но хаос внутри них, во-первых, ничуть не лучше (кроме того, что его никто, кроме вас, не видит), во-вторых, заставляет каждый раз тратить время на поиски нужной вещи. Грамотно организовать внутреннее пространство помогут простейшие органайзеры: небольшие коробочки, плетёные корзины или перегородки, которые, как и разделители для полок, довольно легко сделать самостоятельно. Они не только упорядочивают хранение внутри ящиков, но и помогают разделить предметы по назначению, что тоже значительно упрощает поиски.

5. Поднос