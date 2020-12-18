Хранение 10 вещей, которые должны быть в доме, если вы любите порядок

Надоел хаос в ящике с косметикой и вечно неровные стопки одежды в шкафу? Не хотите тратить время на поиск любимых серёжек в груде украшений? Эти маленькие помощники не только избавят вас от беспорядка, но и сделают жизнь чуть более организованной.
Правильно рассортированные вещи в шкафу, разложенные по баночкам крупы и макароны, отсутствие гор неиспользуемой косметики в ванной — порядок складывается из мелочей. Конечно, чтобы в доме было чисто, необходимо делать регулярную уборку и приучать себя и близких не разбрасывать вещи, но поддерживать порядок намного проще с этими полезными мелочами.
Мы выбрали десять аксессуаров, которые упорядочивают не только хранение, но и мысли, а заодно экономят место и время, уходящее на поиск нужных вещей, делится Roomble.com.
1. Разделители для полок
Разделители для полок — самый быстрый и простой способ навести в шкафу порядок, в том числе визуальный. К сожалению, как бы красиво мы ни складывали одежду, через несколько дней активного использования даже самые аккуратные стопочки с одеждой теряют «товарный вид». Разделители же — в том числе самодельные — из пластика или картона раз и навсегда решат эту проблему. Их ещё можно использовать для формирования ячеек в зоне хранения сумок, аксессуаров и даже обуви.
2. Подставка для ключей
Ключи от машины, почтового ящика, электрощита, запасные комплекты, связка, которую вам доверили родственники или соседи, — потерять ключи от собственной квартиры в таком многообразии проще простого. Чтобы не тратить каждый раз время на поиски и не портить стены крючками, заведите для самых нужных ключей небольшую подставку: её можно купить в магазине, сделать самостоятельно или использовать любое красивое блюдце из пылящегося в дальнем углу сервиза.
3. Перфорированная доска
Перфорированная доска — это не только хорошая основа для модных сейчас mood и inspiration boards (доски настроения или вдохновения), она также пригодится для хранения посуды на кухне или инструментов в домашней мастерской. Главные плюсы такой доски — экономия места благодаря переходу в вертикальную плоскость и полная визуальная наглядность. Найти нужную лопаточку или катушку ниток, когда всё аккуратно развешано на виду, намного быстрее и проще, чем копаться в ящике или перебирать все расставленные на полке предметы.
4. Органайзеры для ящиков
Косметика, лекарства, канцелярия, материалы для творчества, украшения — всё это мы чаще всего храним в ящиках, чтобы не образовывать горы беспорядка на виду. Но хаос внутри них, во-первых, ничуть не лучше (кроме того, что его никто, кроме вас, не видит), во-вторых, заставляет каждый раз тратить время на поиски нужной вещи. Грамотно организовать внутреннее пространство помогут простейшие органайзеры: небольшие коробочки, плетёные корзины или перегородки, которые, как и разделители для полок, довольно легко сделать самостоятельно. Они не только упорядочивают хранение внутри ящиков, но и помогают разделить предметы по назначению, что тоже значительно упрощает поиски.
5. Поднос
Удивительно, как легко даже маленький поднос может справиться с большим беспорядком. Храните на нём косметику и средства для ухода, которые ежедневно используете, посуду или кухонные мелочи. А чтобы поднос не был просто складом для вещей, превратите его в декоративную композицию: разбавьте полезные мелочи букетом цветов (или свежей зелени на кухне) и дополните небольшой картиной, постером или любимой фотографией в простой рамке.
6. Лоток для яиц
Лотку для яиц место не только на кухне — его неглубокие ячейки отлично подходят для хранения мелких украшений: колец, серёг и подвесок. Лоток можно поместить в ящик или коробку и использовать как органайзер или держать на виду, особенно если у вас в распоряжении есть красивая керамическая модель.
7. Держатель для ножей
Обычная магнитная полоса на кухне, как и пробковая доска, решает сразу две проблемы: во-первых, все ножи будут на виду и вы сможете с лёгкостью выбрать нужный, не вынимая каждый из подставки, во-вторых, вертикальное хранение пусть и немного, но всё-таки экономит место, которого особенно не хватает в условиях маленькой площади.
8. Стаканчики для кистей
Хранить косметику в косметичке или органайзере очень даже логично, но на практике искать кисти среди тонн средств для макияжа и каждый раз вытаскивать их из футляров долго, муторно и грустно. Выделите для тех, которыми пользуетесь постоянно, один или несколько небольших симпатичных стаканчиков — доставать кисти из них будет намного удобнее. Для этих целей можно использовать красивые баночки, бутылочки с широким горлышком или подсвечники.
9. Подставка под обувь
Слякоть, мокрый снег, налипшая на подошвы земля или песок, который потом высыхает и осыпается, — как бы тщательно мы ни вытирали ноги о коврик при входе в квартиру, регулярно мыть пол в прихожей всё равно приходится. Делать это реже поможет обычная подставка для обуви, которую можно изготовить самостоятельно из строительного поддона, дна коробки или ящика, оклеив их каким-нибудь непромокаемым материалом.
10. Подвесные ящики
В шкафу не хватает места для хранения вещей? Добавьте к полкам, вешалкам и коробкам несколько навесных ящиков: в них можно хранить как одежду, так и бельё или полотенца. Кроме того, они легко выдвигаются и чаще всего сделаны из мелкой металлической сетки, через которую можно видеть, что в ящике лежит.
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