Не переживай из-за этого! Десять вещей, которые не должны вызывать у тебя комплексы

И пусть тебя не смущают

1. Ярлычки на одежде. Не стесняйся купить платье или блузку большего размера, чем обычно. Ты ведь понимаешь, что одни фирмы шьют более свободную одежду, а другие – более облегающую. И если тебе попалась вещь-«маломерка», нет ничего страшного в том, чтобы купить размер побольше. В одежде, трещащей по швам, люди кажутся крупнее. Бирку всё равно увидишь только ты, а то, что эта кофточка тебе к лицу, заметят многие.

2. Что касается бюстгальтера, тут еще важнее, чтобы он сидел идеально – ведь от этого зависит не только вид, но и здоровье груди. Нравятся тебе цифры на ярлыке или нет – главное, чтобы тебе именно в этом лифчике было комфортно.

3. За обувь меньшего размера твои ноги спасибо не скажут. Китаянки, уродовавшие себе ступни бинтованием пальцев, вообще не могли нормально ходить. Размер ступни пропорционален росту и отвечает за твою устойчивость. Так что лучше гордо носить свой 41-й, чем лет с тридцати мучиться бурситом, мозолями и прочими «прелестями».

4. Неудачные фото. Если фотография кошмарная – это не значит, что ты вдруг превратилась в дурнушку. Очень многое зависит от того, как упал свет и в каком ракурсе тебя сняли. И помни, что ни один человек, кроме тебя, не станет пристально рассматривать каждую пору на твоем портрете.

5. Если твою фигуру отнесли к определенному типу. Это только для удобства выбора фасона платья или комплекса упражнений. И «яблоки», и «груши» хороши, они просто разные.

6. То же самое касается и формы лица. Круглое оно, овальное, квадратное или треугольное – от этого должны зависеть тип прически или выреза и способ нанесения макияжа, но только не твоя уверенность в себе!

7. Если ты не можешь повторить упражнение за тренером. У него тоже не сразу получилось, когда он начинал. Главное, что ты работаешь над собой.

8. Складка на животе, которая образуется, когда ты сидишь. Когда позвоночник сгибается, животу надо куда-то деваться. Это просто закон физики, тут нечего стесняться.

9. Если джинсы твоего парня на тебя не налезают. Мужчины и женщины сложены по-разному. Ты же не завидуешь ширине его плеч, не завидуй и худобе его бедер.