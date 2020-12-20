Как подстричь себя самой? Три совета от известного стилиста

Осторожно! Вымой волосы и высуши полностью. Это важно, поскольку мокрые волосы кажутся длиннее, а значит, велик риск, что ты срежешь больше, чем нужно. Расчеши челку строго вперед, пусть волосы прилипают ко лбу. Острыми ножницами убери длину, строго следуя общей линии среза, которую в прошлый раз сформировал твой стилист. Срезай не более полусантиметра, за один срез бери прядь не толще спички. Если ты носишь косую челку, следуй тем же инструкциям, только до начала стрижки зачеши челку так, как носишь. Самое главное: медленно и аккуратно.

Если волосы просто стали слишком длинными