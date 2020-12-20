Как подстричь себя самой? Три совета от известного стилиста

Избавиться от секущихся концов, подровнять челку — все это можно делать только в салоне, думаешь ты? А вот и нет! Cosmo расскажет тебе, как это подстричься дома самой.
Гаррет Уильямс, стилист с мировым именем, рассказал нам, какими приемами можно воспользоваться, чтобы скорректировать свою прическу, не выходя из дома.
«Возьми в руки прядь толщиною в спичку и скрутите в тугой жгут так, чтобы самые кончики волос начали топорщиться. Теперь возьми острые-острые ножницы или бритву и проведи по этим торчащим кончикам по направлению к кончикам. Так ты срежешь секущиеся концы, не повредив волосы и не испортив форму стрижки».
Если надо поправить челку
Раздели волосы на 4 равные части «квадратами» и каждую собери в хвост. Каждый хвост раздели еще на 4 хвоста, а теперь каждый укороти на одну и ту же длину. Ты получишь равномерную стрижку, но с грамотной разницей между прядями».