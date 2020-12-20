Пн, 21.12.2020
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Как подстричь себя самой? Три совета от известного стилиста

Девушка подрезает волосы сама себе. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Избавиться от секущихся концов, подровнять челку — все это можно делать только в салоне, думаешь ты? А вот и нет! Cosmo расскажет тебе, как это подстричься дома самой.

Гаррет Уильямс, стилист с мировым именем, рассказал нам, какими приемами можно воспользоваться, чтобы скорректировать свою прическу, не выходя из дома. 

Если кончики посеклись

«Возьми в руки прядь толщиною в спичку и скрутите в тугой жгут так, чтобы самые кончики волос начали топорщиться. Теперь возьми острые-острые ножницы или бритву и проведи по этим торчащим кончикам по направлению к кончикам. Так ты срежешь секущиеся концы, не повредив волосы и не испортив форму стрижки».

Если надо поправить челку

Осторожно! Вымой волосы и высуши полностью. Это важно, поскольку мокрые волосы кажутся длиннее, а значит, велик риск, что ты срежешь больше, чем нужно. Расчеши челку строго вперед, пусть волосы прилипают ко лбу. Острыми ножницами убери длину, строго следуя общей линии среза, которую в прошлый раз сформировал твой стилист. Срезай не более полусантиметра, за один срез бери прядь не толще спички. Если ты носишь косую челку, следуй тем же инструкциям, только до начала стрижки зачеши челку так, как носишь. Самое главное: медленно и аккуратно. 
 
Если волосы просто стали слишком длинными

Раздели волосы на 4 равные части «квадратами» и каждую собери в хвост. Каждый хвост раздели еще на 4 хвоста, а теперь каждый укороти на одну и ту же длину. Ты получишь равномерную стрижку, но с грамотной разницей между прядями».

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