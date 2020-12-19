Загитова стала лучшей ведущей года, обойдя Бузову

Впервые появившись в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей, олимпийская чемпионка Алина Загитова смогла отличиться. Несмотря на волну хейта, с которой спортсменке пришлось столкнуться после выхода первого выпуска проекта, Алина не расстроилась и все-таки смогла завоевать сердца телезрителей. Пользователи сети, которых было около 80 тысяч, проголосовали за фигуристку в номинации «лучшая телеведущая». Опрос проводился журналом «Комсомольская правда».

Отметим, что изначально продюсеры шоу «Ледниковый период» приглашали олимпийскую чемпионку полноценно выступать на льду в паре с другим участником телепроекта. Однако Загитовой такая перспектива не понравилась. Девушка уже давно мечтала о карьере журналистки. Спортсменка уточнила, дадут ли ей возможность поучаствовать в шоу в качестве ведущей. Руководство дало добро.

Совместно с Загитовой шоу пригласили вести другого известного фигуриста, 40-летнего Алексея Ягудина. Олимпийской чемпионке пришлось столкнуться с волной негатива в свой адрес. Пользователи, посмотревшие первый выпуск, отмечают: Алина вела себя крайне неуверенно с микрофоном в руках. Несколько раз звезду требовали заменить.

Однако за последующие выпуски Загитова смогла реабилитироваться. В итоге читатели все же назвали ее лучшей телеведущей года. На втором месте оказалась небезызвестная Ольга Бузова. Если Загитова набрала 29,79 % голосов, то 34-летняя звезда «Дома-2» смогла заполучить 24,90 %.