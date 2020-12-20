ПРОВЕРЬТЕ СВОЕГО! ⟩ Что привлекает мужчин в женщинах разных знаков Зодиака?

Стандарты красоты и жизненные устои меняются так часто, что за ними не угонишься. Но главные черты характера не поддаются влиянию времени. Для представителей сильного пола менее важны наряды и прически — гораздо большее значение имеют общий стиль, личное обаяние, природная притягательность.

Астролог Таша Игошина рассказала, что нравится мужчинам в представительницах различных знаков зодиака.

Овен

Женщина-Овен — самостоятельная и сильная духом. Она ставит перед собой амбициозные задачи и упорно добивается своего. Парни любят в них ответственность, увлеченность спортом и честность, эдакую мужскую прямолинейность. С такими девушками легко и приятно вести бизнес, дружить. Им можно доверять.

Телец

Женщина-Телец является воплощением чувственности и сексуальности. Она нежная, утонченная, незабываемая любовница. Эта дама легко заманит в свои объятия любого кавалера, а он в свою очередь оценит ее талант хозяйки. Избраннику Тельца обеспечены чистый и красивый дом, вкусный ужин и забота ласковых рук жены.

Близнецы

Женщина-Близнецы может прекрасно реализовать себя в научной, исследовательской деятельности, в журналистике благодаря острому уму и любознательности. С ней не бывает скучно, ведь это настоящий кладезь знаний! Мужчина оценит ее интеллект, умение слушать и понимать, быть надежным другом.

Рак

Женщина-Рак покажет своему любимому настоящую романтику. Уж она-то знает, как превратить свидание в праздник! Эта девушка внимательна, заботлива и хозяйственна. Сильный пол она привлекает внешней ранимостью, в некоторой степени наивностью и трогательностью.

Лев

Женщина-Лев — натура гордая и властная. Она знает себе цену и не стесняется это демонстрировать. Муж этой яркой и неординарной личности скоро признает, что она всегда права, и это не шутка, а факт. Парням в таких девушках нравится творческая жилка, но добиться расположения этой талантливой дамы непросто — оттого она еще притягательнее!

Дева

Женщина-Дева внушает доверие. Мужчины с легкостью отдают ей зарплату — она знает, как ей грамотно распорядиться. Девы становятся отличными бухгалтерами и финансовыми аналитиками благодаря особому складу ума, аккуратности и рациональности. Партнер этой девушки также оценит ее выверенный стиль и ухоженный внешний вид.

Весы

Женщина-Весы — разносторонняя личность. Она легко увлекается поэтому, вероятно, сменит не одну профессию в течение жизни. Эта представительница прекрасного пола не боится одиночества и проявляет крайнюю разборчивость, поэтому завоевать ее не каждому по плечу. Зато самому настойчивому достанется обаятельная, умная и безупречно стильная спутница.

Скорпион

Женщина-Скорпион является страстной и сексуальной натурой. Мужчины видят в ней невероятно привлекательную загадочность, тайну, которую хочется раскрыть. Эта барышня также увлекается мистикой, интересуется гаданиями, картами таро, например, и многие делают на этой стезе успехи. Все благодаря природной проницательности и развитой интуиции.

Стрелец

Женщина-Стрелец — спортивная, подвижная, целеустремленная. Она умна и образованна, амбициозна и обречена на успех. Смелость и пробивной характер вызывают уважение и желание соответствовать, это вдохновляет мужчин.

Козерог

Женщина-Козерог знает, как организовать быт и рабочий процесс. У нее все разложено по полочкам. Эта девушка ко всему проявляет деловой и рациональный подход и добивается больших успехов в карьере. Главным достоинством Козерога мужчины видят умение совмещать семейные или романтические отношения с бизнесом, надежность, уверенность, которую она дарит партнеру.

Водолей

Женщина-Водолей — хороший друг, верный и честный. Она независима о чужого мнения, стереотипов, не ищет в мужчине спонсора и защитника, пишет Lisa.ru. Эта девушка может сама себя обеспечить и замуж не спешит. При этому она притягивает кавалеров своей общительностью, доброжелательностью, популярностью. С Водолеем хочется говорить, ей можно доверять, ее свободные взгляды на мир заинтересовывают.

Рыбы