Тульские соседи Татьяны Брухуновой: «Ей Петросян еще в десятом классе нравился»

75-летний юморист не скрывает, что счастлив с Татьяной Брухуновой. Возлюбленная подарила ему настоящую семью, родив сына Вагана. Пара вместе занимается воспитанием мальчика. Кроме того, им помогает и мама Татьяны, которая специально приехала из Тулы, чтобы поддержать дочь.

В родном городе о замужестве Брухуновой знают все соседи. Они, к слову, признаются, что ничуть не удивлены. «Ей Петросян нравился еще в 10 классе, она говорила об этом», — вспоминает знакомая семьи в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Таким образом, получается, что Таня уже давно поставила себе цель — отправиться в Москву и покорить сердце легендарного шоумена.

Но Татьяна предпочитает держать при себе подробности личной жизни при себе. А вот скрывать от подписчиков снимки малыша молодая мама даже не думает. «Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я — мама!» — признавалась ранее она.

Петросян счастлив вновь стать отцом

Напомним, что к молодой помощнице Петросян ушел от Елены Степаненко, с которой прожил вместе порядка 30 лет. Экс-супругам не удалось мирно расстаться, они много конфликтовали и делили имущество. «Они не живут вместе уже 15 лет. Евгений Ваганович, предложил Степаненко поделить все поровну, несмотря на то, что Петросян на протяжении всей их совместной жизни являлся и является основным источником дохода. Но Елена Григорьевна почему-то считает, что ей должна достаться большая часть», — рассказывал адвокат юмориста Сергей Жорин.