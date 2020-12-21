Пить или не пить: девять самых важных вопросов о молоке

Одни специалисты твердят — этот продукт способен вызывать рак. А другие уверены: это идеальная еда! Так надо ли пить молоко взрослым? А детям? Может ли молоко быть опасным? Parents.ru попытался найти ответы на самые популярные вопросы о молоке.
Молоко — самая древняя еда человека, его пили испокон веков?
А вот и нет. Испокон веков младенцы питались молоком матери. А молоко животных попало в рацион наших предков гораздо позже, чем мясо и растения.
Более того, древние люди были не в состоянии усваивать молоко. Это стало понятно, когда ученые расшифровали геном человека, который жил 5300 лет назад, и чьи останки были найдены в Альпах. Так вот ген, отвечающий за усвоение молока, у нашего доисторического предка был выключен. И вообще на заре человечества этот ген включался лишь у младенцев, которых кормили грудью матери.
Человечеству пришлось научиться пить молоко для того, чтобы выжить. Когда 2000 лет назад началась миграция из Африки, то кочевникам, разводившим животных ради мяса и шкур, нужен был новый источник питания — им и стало молоко животных. История умалчивает о том, сколько народу при этом погибло — в том числе из-за того, что кто-то не смог питаться коровьим или кобыльим молоком. Так что выжили при этом далеко не все, а лишь те, у кого началась медленная эволюция пищеварительной системы.
Почему взрослые не усваивают молоко?
В 2009 году молодой австралийский мотогонщик Кейси Стоунер внезапно сошел с дистанции на соревнованиях, ему вдруг стало плохо. А затем ему пришлось уйти и из спорта. Выяснилось, что у спортсмена острая непереносимость молочного сахара — лактозы.
Лактоза в норме распадается на глюкозу и галактозу, и так усваивается нашим организмом. Чтобы расщепить лактозу, нужен фермент, который называется лактаза. В 1970-х годах советские ученые обнаружили, что существует такой вариант гена, при котором синтез этого фермента прекращается. Сначала ученые решили, что это ненормально. А потом обнаружили, что изначально все взрослые люди не усваивают молочный сахар, и как раз это и является нормой. Мутация ДНК — вот причина, по которой взрослые люди могут пить молоко, и ничего им за это не будет.
В Древнем Риме молоко использовали не как продукт питания, а как лекарство (например, как слабительное). Если у вас нет этого фермента, то вы не способны расщепить лактозу, и выпитое молоко остается в кишечнике, где оно вызывает вздутие, вспучивание, диарею.
Много ли взрослых не могут пить молоко?
Сейчас предки того человека, который первым смог переварить молоко, распространились по северо-западу Европы. Часть из них живет, например, в Италии, в России.
Но эту счастливую мутацию ДНК получили далеко не все народы. Китайцы, например, вместо коровьего молока пьют соевое (из соевых бобов) или рисовое (из риса). В Китае, кстати, продается даже молоко черного цвета (из черных соевых бобов). Особенно тяжело дается переваривание молока чернокожим и латиноамериканцам. В среднем на нашей планете, населенной более 4 миллиардами человек, примерно 6 человек из 10 не переносят молоко.
Зачем вообще нам нужно молоко?
Сегодня ученые идут на многое, чтобы облегчить человеку употребление молока. Они придумали таблетки с ферментом лактазы, выпускается даже молоко без лактозы. Диетологи предлагают заменить молоко кефиром — в нем молочный сахар съедают молочнокислые бактерии. А для чего же все это делается? Для того, чтобы получать из молока кальций, так необходимый для наших костей.
Правда ли, что только натуральное молоко является хорошим источником кальция?
Считается, что лучше всего кальций усваивается из молочных продуктов. Три стакана молока (в 250 мл — 315 мг) содержат суточную норму кальция для взрослого человека (800-1100 мг). Но, конечно, среди взрослых мало любителей каждый день выпивать такое количество молока. Так что можно (и это эффективно) есть молочные продукты с повышенным содержанием кальция — творог, сыр и йогурт.
А как поступают те, кто не переносит молокопродукты?
Молоко — не единственный продукт, богатый кальцием. Кальция также много, например, в брокколи или миндале. Но для усвоения его нужны соответствующие условия — например, витамин Д, который, в свою очередь, синтезируется под действием ультрафиолета. Так что в жарком солнечном климате обходиться без молока проще — погрелся на солнце (получил витамин Д), перекусил брокколи (получил кальций) и все в норме.
Жители районов, у которых и солнца мало, и молоко не усваивается, имеют другой источник витамина Д и кальция. Они едят печень и жир морских животных и рыб. Витамин Д там образуется, потому что животные питаются водорослями.
Может ли молоко быть опасным?
Об острой непереносимости молочного сахара — лактозы — мы уже говорили. Но и в самом молоке есть элементы, которые могут быть опасны. На 77% молоко состоит из воды, но в нем есть и жиры, и углеводы, и белки. Казеин, глобулин, альбумин — эти три вида белков делают молоко очень полезным, но из-за них оно является и сильным аллергеном.
Аллергия на молоко может быть острой, и в таком случае человек получает отек Квинке, выпив стакан молока. А можно всю жизнь страдать астмой и не догадываться, что дело в аллергии на сыр, йогурт, мороженое. Многие люди даже не знают, что у них аллергия на молоко и содержащие его продукты.
Полезно ли молоко для взрослых?
Если вы можете его усваивать, и у вас нет на аллергии, да. Многолетние исследования разных отечественных и зарубежных институтов диетологии приводят достоверные научные сведения о том, что люди, употребляющее достаточно молока и предпочитающие сливочное масло маргаринам, имеют более крепкую иммунную систему. Молочные продукты насыщают организм витаминами и микроэлементами, и, конечно, они служат прекрасным источником кальция. А это особенно важно для взрослых — ведь остеопороз уже не за горами.
Надо ли поить молоком детей?
Это решать родителям. Если у ребенка обнаруживается аллергия на молоко, то понятно, что нужно искать другой источник кальция.Для всех остальных просто приведем два факта.
Факт первый. Остеопороз разрушает костную систему каждой четвертой женщины после 60 лет. А противодействие остеопорозу закладывается в возрасте 8-9 лет. Выяснилось, что у девочек максимальная способность поглощать кальций сохраняется до 10 лет. После этого возраста она начинает снижается.
Факт второй. Японцы и китайцы, как мы уже выяснили, традиционно молоко не пьют и плохо его усваивают. Однако после введения программы, в рамках которой каждый ребенок в японской школе в обязательном порядке получал стакан молока, обнаружилось, что нация подросла — в среднем на 8-10 см.
Так что здоровье вашего ребенка — в ваших руках, то есть в стакане молока.