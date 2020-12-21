Пить или не пить: девять самых важных вопросов о молоке

Молоко — самая древняя еда человека, его пили испокон веков?

А вот и нет. Испокон веков младенцы питались молоком матери. А молоко животных попало в рацион наших предков гораздо позже, чем мясо и растения.

Более того, древние люди были не в состоянии усваивать молоко. Это стало понятно, когда ученые расшифровали геном человека, который жил 5300 лет назад, и чьи останки были найдены в Альпах. Так вот ген, отвечающий за усвоение молока, у нашего доисторического предка был выключен. И вообще на заре человечества этот ген включался лишь у младенцев, которых кормили грудью матери.

Человечеству пришлось научиться пить молоко для того, чтобы выжить. Когда 2000 лет назад началась миграция из Африки, то кочевникам, разводившим животных ради мяса и шкур, нужен был новый источник питания — им и стало молоко животных. История умалчивает о том, сколько народу при этом погибло — в том числе из-за того, что кто-то не смог питаться коровьим или кобыльим молоком. Так что выжили при этом далеко не все, а лишь те, у кого началась медленная эволюция пищеварительной системы.

Почему взрослые не усваивают молоко?

В 2009 году молодой австралийский мотогонщик Кейси Стоунер внезапно сошел с дистанции на соревнованиях, ему вдруг стало плохо. А затем ему пришлось уйти и из спорта. Выяснилось, что у спортсмена острая непереносимость молочного сахара — лактозы.

Лактоза в норме распадается на глюкозу и галактозу, и так усваивается нашим организмом. Чтобы расщепить лактозу, нужен фермент, который называется лактаза. В 1970-х годах советские ученые обнаружили, что существует такой вариант гена, при котором синтез этого фермента прекращается. Сначала ученые решили, что это ненормально. А потом обнаружили, что изначально все взрослые люди не усваивают молочный сахар, и как раз это и является нормой. Мутация ДНК — вот причина, по которой взрослые люди могут пить молоко, и ничего им за это не будет.

В Древнем Риме молоко использовали не как продукт питания, а как лекарство (например, как слабительное). Если у вас нет этого фермента, то вы не способны расщепить лактозу, и выпитое молоко остается в кишечнике, где оно вызывает вздутие, вспучивание, диарею.

Много ли взрослых не могут пить молоко?

Сейчас предки того человека, который первым смог переварить молоко, распространились по северо-западу Европы. Часть из них живет, например, в Италии, в России.