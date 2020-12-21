Шесть недорогих трюков от стилистов, которые помогут выглядеть на миллион

Красота, может быть, и требует жертв, но с этими советами от стилистов можно избежать хотя бы денежных потерь. Предлагаем вам несколько простых трюков, которые помогут выглядеть на миллион – и за очень скромную сумму.

Обновляйте макияж, а не наносите заново

Если к вечеру ваш макияж немного смазался, не стоит его снимать и наносить новый – достаточно просто обновить. Для этого нанесите немного тонера и протрите салфеткой – и ваше лицо снова будет выглядеть свежим и сияющим.

Пользуйтесь самодельными скрабами для тела

Нет никакой нужды тратиться на дорогие скрабы: домашние средства , сочетающие оливковое масло (одну часть) с сахаром, морской солью или кофейной гущей (две части) и парой капель эфирного масла дадут тот же эффект.

Замените бронзатором основы для макияжа

Чтобы сделать основу для макияжа, которой вы пользуетесь зимой, подходящим для загорелой кожи, просто добавьте к нему немного бронзатора для кожи – это намного проще и дешевле, чем покупать отдельное средство для летнего макияжа.

Зафиксируйте помаду на губах на весь день

Просто трюк, который защитит вашу помаду от размазывания и стирания: нанесите немного пудры на салфетку и потом аккуратно приложите ее к губам, поверх помады. Кстати, этот простой трюк не только не позволит помаде размазываться, но и защитит ваши зубы от нее.

Используйте простой трюк для длинных пушистых ресниц

Чтобы получить длинные, пушистые ресницы и выразительный взгляд, попробуйте простой трюк: перед тем, как наносит тушь, промокните кисточку для туши мягкой тканью – это позволит удалить излишки туши, и вы сможете нанести ее аккуратным слоем без комочков и «паучьих лапок».

Используйте вазелин для снятия макияжа