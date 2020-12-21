Вт, 22.12.2020
2 мин для прочтения

Оливье по-итальянски: роскошная альтернатива на новогоднем столе

Оливье с песто.

ФОТО: скриншот с сайта menunedeli.ru

Если вы не представляете новогодний стол без оливье, то и не стоит от него отказываться. Есть необычный рецепт с фото салата с соусом песто. Закуска получается оригинальной на вкус и главное, низкокалорийной, делится сайт Kleo.ru.

Ингредиенты:

  • 150 г свиного (говяжьего) языка;
  • 2 лавровых листа;
  • 4 горошины черного перца;
  • 2 моркови;
  • 200 г куриных бедер;
  • 12 перепелиных яиц;
  • 200 г горошка (замороженного);
  • 200 г горошка (консервированного);
  • 150 г маринованных корнишонов;
  • 3 ст. л. кедровых орехов;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 2 перышка зеленого лука;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В кастрюлю с холодной водой кладем свиной или говяжий субпродукт, добавляем к нему соль, перец горошком и лавровый лист. Ставим на огонь и после закипания варим от 1,5 до 2 часов. После остужаем и чистим.

До готовности отвариваем морковь.

В кипящую воду кладем куриные бедра, варим 30-40 минут, в процессе варки мясо подсаливаем.

В сотейник складываем перепелиные яйца, заливаем их холодной водой, после закипания варим буквально 5 минут.

Также нужно отварить и замороженный зеленый горошек. Варим его недолго, 5 минут, после откидываем на сито.

В миску высыпаем консервированный горошек, а также кладем нарезанные маринованные корнишоны.

Кубиками режем язык и перепелиные яйца, отправляем к остальным ингредиентам.

Небольшими кубиками нарезаем морковь и мясо птицы, отправляем в миску вместе с нашинкованным зеленым луком.

На сухую сковороду высыпаем орешки и подсушиваем их до румяности.

Пересыпаем орехи в блендер, добавляем масло, отваренный горошек, горчицу, соль и перец. Все измельчаем до получения густой однородной массы.

Получившимся соусом заправляем салат и сразу подаем к столу.

Бедра можно заменить грудкой, но они более сочные. Вместо корнишонов можно взять обычные огурцы, хотя они пикантные на вкус и более хрустящие. Если для соуса используется острая горчица, то ее количество уменьшаем до 1 чайной ложки.

НАВЕРХ
Back