Оливье по-итальянски: роскошная альтернатива на новогоднем столе

Если вы не представляете новогодний стол без оливье, то и не стоит от него отказываться. Есть необычный рецепт с фото салата с соусом песто. Закуска получается оригинальной на вкус и главное, низкокалорийной, делится сайт Kleo.ru.
Ингредиенты:
- 150 г свиного (говяжьего) языка;
- 2 лавровых листа;
- 4 горошины черного перца;
- 2 моркови;
- 200 г куриных бедер;
- 12 перепелиных яиц;
- 200 г горошка (замороженного);
- 200 г горошка (консервированного);
- 150 г маринованных корнишонов;
- 3 ст. л. кедровых орехов;
- 1 ст. л. горчицы;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 2 перышка зеленого лука;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
В кастрюлю с холодной водой кладем свиной или говяжий субпродукт, добавляем к нему соль, перец горошком и лавровый лист. Ставим на огонь и после закипания варим от 1,5 до 2 часов. После остужаем и чистим.
До готовности отвариваем морковь.
В кипящую воду кладем куриные бедра, варим 30-40 минут, в процессе варки мясо подсаливаем.
В сотейник складываем перепелиные яйца, заливаем их холодной водой, после закипания варим буквально 5 минут.
Также нужно отварить и замороженный зеленый горошек. Варим его недолго, 5 минут, после откидываем на сито.
В миску высыпаем консервированный горошек, а также кладем нарезанные маринованные корнишоны.
Кубиками режем язык и перепелиные яйца, отправляем к остальным ингредиентам.
Небольшими кубиками нарезаем морковь и мясо птицы, отправляем в миску вместе с нашинкованным зеленым луком.
На сухую сковороду высыпаем орешки и подсушиваем их до румяности.
Пересыпаем орехи в блендер, добавляем масло, отваренный горошек, горчицу, соль и перец. Все измельчаем до получения густой однородной массы.
Получившимся соусом заправляем салат и сразу подаем к столу.
Бедра можно заменить грудкой, но они более сочные. Вместо корнишонов можно взять обычные огурцы, хотя они пикантные на вкус и более хрустящие. Если для соуса используется острая горчица, то ее количество уменьшаем до 1 чайной ложки.