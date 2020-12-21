Хилария Болдуин показала, как выглядит спустя три месяца после рождения пятого ребенка

Почему всегда нужно демонстрировать свое тело? Вы выглядите потрясающе, и вам повезло, что вы так быстро восстановились после рождения ребенка, но не всем нам так везет. Мне нравится следить за вами, но я всегда вижу в ваших снимках с детьми такой посыл: "Посмотри на мое тело". Социальные сети навязывают, что вы должны выглядеть определенным образом, особенно после рождения ребенка,