Хилария Болдуин показала, как выглядит спустя три месяца после рождения пятого ребенка

В сентябре 36-летняя Хилария и 62-летний Алек Болдуин вновь стали родителями — у пары родился пятый общий ребенок. А вчера, спустя три месяца после родов, супруга актера показала свою фигуру, сфотографировавшись в нижнем белье, пишет Сплетник.
— пишут ей фолловеры.
Однако эти восторги разделили не все. Некоторые интернет-пользователи осудили поступок Хиларии, назвав это "хвастовством" и отметив, что кому-то времени на восстановление требуется гораздо больше, но это не значит, что они сидят сложа руки.
Почему всегда нужно демонстрировать свое тело? Вы выглядите потрясающе, и вам повезло, что вы так быстро восстановились после рождения ребенка, но не всем нам так везет. Мне нравится следить за вами, но я всегда вижу в ваших снимках с детьми такой посыл: "Посмотри на мое тело". Социальные сети навязывают, что вы должны выглядеть определенным образом, особенно после рождения ребенка,
— написала ей подписчица.
Вскоре после появления младшего сына на свет Хилария вернулась к тренировкам, которые показывала в своем блоге.
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