Пять овощей и фруктов, аромат которых помогает худеть

Когда речь идет о похудении, значение имеет не только то, что мы едим, но и то, что нюхаем. Скажем, аромат свежей сдобы или корицы возбуждает аппетит и может незаметно соблазнить вас на «запрещенное» лакомство. Но есть ли ароматы, которые могут подавлять аппетит и помогать нам худеть? Да! Записывайте и запоминайте: с этими ароматами худеется быстрее и легче.