Пять овощей и фруктов, аромат которых помогает худеть

Ароматы некоторых овощей и фруктов помогают нам меньше чувствовать голод и в итоге мы съедаем меньше, пишет «Домашний Очаг»!
Когда речь идет о похудении, значение имеет не только то, что мы едим, но и то, что нюхаем. Скажем, аромат свежей сдобы или корицы возбуждает аппетит и может незаметно соблазнить вас на «запрещенное» лакомство. Но есть ли ароматы, которые могут подавлять аппетит и помогать нам худеть? Да! Записывайте и запоминайте: с этими ароматами худеется быстрее и легче.
Оливковое масло первого отжима
Оливковое масло полезно не только для здоровья, но и для фигуры: как показало исследование, проведенное специалистами Немецкого исследовательского центра пищевой химии, люди, которые ощущали аромат оливкового масла во время еды, быстрее чувствовали себя сытыми и в итоге съедали меньше. Так что можете просто добавлять немного масла в салат или даже йогурт или просто наливать в блюдце и держать на обеденном столе – точно поможет!
Чеснок
Сильные эфирные ароматы – чеснок , лук и перец чили – заставляют нас откусывать меньшие кусочки и более тщательно пережевывать. А когда мы едем медленно, мы быстрее насыщаемся – и не передаем. И худеем!
Зеленые яблоки и бананы
Нейтральные сладкие ароматы помогают обуздать аппетит: если вы голодны, понюхайте банан, яблоко или просто ваниль – и вы съедите за обедом столько, сколько вам потребуется для насыщения и ни кусочком больше.
Укроп
Еще одно растение, запах которого помогает обуздать аппетит. Чувствуете, что проголодались? Съешьте стебелек укропа и запейте стаканом холодной воды – голод как рукой снимет!
Грейпфрут
Самый распространенный фрукт для сидящих на диете, грейпфрут не только помогает нам сжигать лишние калории, но и предохраняет от переедания. Просто вдыхайте аромат грейпфрута в течение 15 минут перед едой – и вы точно не переедите!