Селедка под шубой: вечная классика, без которой нам не жить

Традиционный салат «Селедка под шубой» может стать шедевром на праздничном столе, если проявить немного фантазии! Приятного аппетита, говорит «Домашний Очаг».
Время подготовки - 1 ч
Время приготовления - 1 ч
Общее время приготовления - 2 ч
Ингредиенты
сельдь - 2 штуки
Картофель - 4 штуки
Морковь - 3 штуки
Свекла - 1 штука
Лук 1 - штука
майонез - 250 г
Способ приготовления
Сначала нужно отварить все овощи для салата - картофель, морковь и свеклу. Когда они охладятся - почистить и натереть на терке каждый ингредиент.
На дно тарелки укладываем мелко порезанные кусочки селедки, сверху посыпаем мелко нашинкованным луком, смазываем слой майонезом.
Далее слоями укладываем картофель, морковь и свеклу. Все слои смазываем майонезом.
Все ингредиенты салата укладываем в форме рыбки, украшаем готовый салат оливками, помидорками черри, кукрузой, икрой (на что ваша фантазия способна).