Вт, 22.12.2020
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Селедка под шубой: вечная классика, без которой нам не жить

Селедка под шубой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Традиционный салат «Селедка под шубой» может стать шедевром на праздничном столе, если проявить немного фантазии! Приятного аппетита, говорит «Домашний Очаг».

Количество порций - 10

Время подготовки - 1 ч

Время приготовления - 1 ч

Общее время приготовления - 2 ч 

Ингредиенты

сельдь - 2 штуки

Картофель - 4 штуки

Морковь - 3 штуки

Свекла - 1 штука

Лук 1 - штука

майонез - 250 г

Способ приготовления

Сначала нужно отварить все овощи для салата - картофель, морковь и свеклу. Когда они охладятся - почистить и натереть на терке каждый ингредиент.

На дно тарелки укладываем мелко порезанные кусочки селедки, сверху посыпаем мелко нашинкованным луком, смазываем слой майонезом.

Далее слоями укладываем картофель, морковь и свеклу. Все слои смазываем майонезом.

Все ингредиенты салата укладываем в форме рыбки, украшаем готовый салат оливками, помидорками черри, кукрузой, икрой (на что ваша фантазия способна).

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