13 подарков, от которых чаще всего избавляются после праздников

Стоит сто раз подумать, прежде чем дарить что-то подобное друзьям, родственникам и коллегам, советует wday.ru.
Далеко не всегда мы находим под елочкой то, о чем втайне или «во весь голос» мечтали в течение года. Лет 20 назад мне на Новый год преподнесли голубые мохеровые рейтузы — такие были в моде в середине 90-х. Случайно оброненная в разговоре с родителями фраза о том, что одноклассницы носят такую жуть, была воспринята как сигнал к действию.
Или мой коллега Михаил, который каждый год получает в подарок очередного фарфорового мишку (это ведь так оригинально: мишка для Миши), причем на все праздники — и Новый год, и 23 февраля, и день рождения.
Да, наверное, у каждого в запасе есть история про неудачный подарок. Неудивительно, что после праздников многие избавляются от презентов на сайтах с бесплатными объявлениями.
Новый Iphone
Ну, не зажрались ли, возмутится среднестатистический читатель. Некая Лала в феврале этого года практически даром отдавала… седьмой iPhone. Оказалось, ей на Новый год подарили сразу два телефона. Не солить же их.
Еще один iPhone 10 девушка продавала из-за цвета корпуса. Хотела золотой, а молодой человек подарил черный. Ну как он мог!
Безумные шапки
Москвич Дмитрий выставил на продажу очень странную шапку с елкой. Такую не каждый ребенок согласится надеть, что уж говорить о взрослом мужчине. «Продаю новую шапку. Подарили на Новый год. Унисекс», — пишет продавец, который с подарка даже бирку снимать не стал. За шапку Дмитрий запросил на 299 рублей меньше первоначальной цены. И, судя по тому, что объявление было снято с публикации, и на такой товар нашелся свой покупатель.
Вещи не по размеру
Не понравилась — Дмитрий из Москвы по такой причине выставил на продажу новую фланелевую рубашку Deep Ocean — «очень мягкую и теплую, из очень плотной ткани». За рубашку made in China Дмитрий запросил 20 евро.
А Светлана призналась, что купила замечательную синюю рубашку зятю, а тот взял и похудел. Теперь рубашка висит на нем как на вешалке, пришлось продать.
Нижнее белье
В магазинах нижнее белье обмену и возврату не подлежит. Но почему бы не торгануть трусами на «Авито»? Например, Елене не подошел комплект нижнего белья из хлопка: 7 лифчиков и столько же трусиков в тон за жалкие 5 евро.
Подгузники
Петербурженка Валерия, может, была бы и рада целой упаковке памперсов для маленького сына — такой подарок мальцу сделали родственники. Но… «Мы уже из этого размера выросли, — признается мамочка. — Коробка целая, 86 трусиков, размер 3, от 6 до 11 кг».
Детская коляска
Новую коляску для кукол — «зима-лето, удобная яркая, практичная» — решили продать, поскольку родственники, не сговариваясь, подарили ребенку две абсолютно одинаковые.
Огромный плюшевый единорог
Огромные плюшевые игрушки-пылесборники — главные в рейтинге подарков, которые бесят родителей. Обычно малышам дарят медведей, но тут отличились и подарили здорового единорога.
«Подарили ребенку на Новый год родственники, но негде ее хранить, игрушка в идеальном состоянии, в нее не играли», — объясняет еще одна мамочка в объявлении о продаже плюшевого единорога. И, судя по фото, эта игрушка в разы превосходит по размеру ребенка, для которого она предназначалась, и занимает не маленьких размеров кровать практически полностью. Вот уж действительно выбор невелик: либо мать с сыном, либо единорог.
Украшения
Украшения, как оказалось, тоже не самый лучший вариант для подарка. Особенно когда не знаешь предпочтений одариваемого.
Серебряный браслет крупного плетения 925 пробы, подаренный на Новый год Анастасии из Ижевска, ищет новую хозяйку. Девушке он оказался мал. Иван из Петербурга получил в подарок оригинальные часы Guess, но молодому человеку, по его словам, они не подошли по стилю.
«Продаю замечательную подвеску мишка Tous (оригинал). Серебро 925 пробы. Бирка и пломба не сняты. Муж подарил на Новый год, но немного промахнулся и не попал в мои „хотелки“, — пожаловалась Мария из Саратова. — Продаю по цене такой же, как и на бирке. В красивой, стильной упаковке».
Дорогой сервиз
А вот друзья Анны, судя по всему, совершили маленький набег на магазин Императорского фарфорового завода в Петербурге. Девушка выставила на продажу сразу два сервиза: чайный — на шесть персон и кофейный — на четыре. «Обсалютно (орфография автора сохранена) новый, подарили на Новый год. Продаю за ненадобностью», — пишет девушка на Avito.
Очередные именные кружки
Бывают совсем курьезные подарки. Москвичка предлагает приобрести чайную пару с росписью под гжель. «Кружки новые. Нам подарили, но именных кружек уже несколько. Продаю за ненадобностью. Имена: Екатерина и Дмитрий. Цена 250 руб. за штуку», — пишет девушка, которую почему-то зовут Анастасия.
Слишком большой ноутбук
Иван решил расстаться с ноутбуком, который подарили родители для учебы в вузе. Тут уже с размером не угадали.
«Он лежал с декабря по август в коробке, в сентябре я поступил на программиста и понял, что ноут для меня не подходит. 15-дюймовый ноут еле помещается в портфель, а его нужно таскать каждый день», — пояснил студент. В комплекте с неудачным подарком он отдавал охлаждающую подставку и чехол.
Роботы-пылесосы и другие гаджеты
Среди прочих подарков, от которых спешат избавиться: роботы-пылесосы, утюги, блендеры, соковыжималки, электронные книги.
Мужская бритва
Ирина из Калининграда решила продать подарок мужа — бритву с триммером.
«Друзья подарили супругу на Новый год, а он не любит электрические бритвы, так и лежит. Ею ни разу не пользовались. Можно мыть водой, сухое и влажное бритье. Новая стоит 8 тысяч, отдам за 5 и без торга. Готова обменять на iPhone, iPad или AirPods (оригинал)», — пишет женщина.