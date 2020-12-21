13 подарков, от которых чаще всего избавляются после праздников

Далеко не всегда мы находим под елочкой то, о чем втайне или «во весь голос» мечтали в течение года. Лет 20 назад мне на Новый год преподнесли голубые мохеровые рейтузы — такие были в моде в середине 90-х. Случайно оброненная в разговоре с родителями фраза о том, что одноклассницы носят такую жуть, была воспринята как сигнал к действию.

Или мой коллега Михаил, который каждый год получает в подарок очередного фарфорового мишку (это ведь так оригинально: мишка для Миши), причем на все праздники — и Новый год, и 23 февраля, и день рождения.

Да, наверное, у каждого в запасе есть история про неудачный подарок. Неудивительно, что после праздников многие избавляются от презентов на сайтах с бесплатными объявлениями.

Новый Iphone

Ну, не зажрались ли, возмутится среднестатистический читатель. Некая Лала в феврале этого года практически даром отдавала… седьмой iPhone. Оказалось, ей на Новый год подарили сразу два телефона. Не солить же их.

Еще один iPhone 10 девушка продавала из-за цвета корпуса. Хотела золотой, а молодой человек подарил черный. Ну как он мог!

Безумные шапки

Москвич Дмитрий выставил на продажу очень странную шапку с елкой. Такую не каждый ребенок согласится надеть, что уж говорить о взрослом мужчине. «Продаю новую шапку. Подарили на Новый год. Унисекс», — пишет продавец, который с подарка даже бирку снимать не стал. За шапку Дмитрий запросил на 299 рублей меньше первоначальной цены. И, судя по тому, что объявление было снято с публикации, и на такой товар нашелся свой покупатель.

Вещи не по размеру

Не понравилась — Дмитрий из Москвы по такой причине выставил на продажу новую фланелевую рубашку Deep Ocean — «очень мягкую и теплую, из очень плотной ткани». За рубашку made in China Дмитрий запросил 20 евро.

А Светлана призналась, что купила замечательную синюю рубашку зятю, а тот взял и похудел. Теперь рубашка висит на нем как на вешалке, пришлось продать.

Нижнее белье

В магазинах нижнее белье обмену и возврату не подлежит. Но почему бы не торгануть трусами на «Авито»? Например, Елене не подошел комплект нижнего белья из хлопка: 7 лифчиков и столько же трусиков в тон за жалкие 5 евро.

Подгузники

Петербурженка Валерия, может, была бы и рада целой упаковке памперсов для маленького сына — такой подарок мальцу сделали родственники. Но… «Мы уже из этого размера выросли, — признается мамочка. — Коробка целая, 86 трусиков, размер 3, от 6 до 11 кг».

Детская коляска

Новую коляску для кукол — «зима-лето, удобная яркая, практичная» — решили продать, поскольку родственники, не сговариваясь, подарили ребенку две абсолютно одинаковые.

Огромный плюшевый единорог