Онлайн-конкурс Kids & Teen of Estonia 2021 приглашает на кастинг

Пока весь мир замер в ожидании начала вакцинации от коронавируса, агентство Angel Models подарит всем участником детского и молодёжного конкурса Kids & Teen of Estonia 2021 настоящие короны, хорошее настроение и много позитивных впечатлений. Кастинг для участия в конкурсе продлится до 4 января. Отбор пройдет виртуально или с соблюдением всех рекомендаций по безопасности.

По словам руководителя агентства Анны Микконен, виртуальный конкурс - отличная возможность разнообразить будни и не подвергать себя и окружающих опасности.

«Конкурс пройдет в трех категориях: от 6 до 11 лет, от 12 до 16 лет и от 17 до 21 года. Для участия в конкурсе Kids & Teen of Estonia 2021 организаторы ждут и мальчиков, и девочек, и юнош, и девушек. Для участия в кастинге нужно прислать на электронную почту: angelmodelseu@gmail.com заявку, в которой указать возраст, рост, краткую биографию и контактные данные. К письму нужно приложить свежую фотографию участника. После получения заявки мы договоримся о времени и формате кастинга», - сказала она.

«Нам приходит много писем с вопросами о дате нового конкурса, поэтому решили не ждать лучших времен, а провести конкурс прямо сейчас. Что такое виртуальный конкурс? После кастинга для всех прошедших в финал пройдет фотосессия при поддержки нашего партнера Natural Fashion, который подберет для всех участников неповторимый образ. Фотографии будут выставлены на голосование, а набравший больше всего голосов получит от нас самую настоящую корону, ленту с титулом и подарки от наших партнеров: Natural Fashion, Vita Salong и Floral Accessories Tallinn. Все остальные участники также получат поощрительные титулы, короны и сувениры. Не упускайте хорошую возможность сделать нашу жизнь немного красочнее”, - поделилась планами Анна.