Любовь Успенская продолжает удивлять поклонников «неувядаемой молодостью»

Глядя на фотографии Любови Успенской, трудно поверить в то, что через какие-то три года с небольшим она отпразднует 70-летие. Певица тщательно следит за собой, регулярно проводит время у косметолога, передает Topnews.

В СМИ неоднократно сообщали, что Успенская не брезгует пластической хирургией и следит за модными трендами.