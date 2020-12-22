Любовь Успенская продолжает удивлять поклонников «неувядаемой молодостью»

Поклонники удивляются: как певица ухитряется выглядеть моложе своей дочери?
Глядя на фотографии Любови Успенской, трудно поверить в то, что через какие-то три года с небольшим она отпразднует 70-летие. Певица тщательно следит за собой, регулярно проводит время у косметолога, передает Topnews.
В СМИ неоднократно сообщали, что Успенская не брезгует пластической хирургией и следит за модными трендами.
На днях звезда шансона опубликовала в своем микроблоге несколько снимков, на которых примерила несколько актуальных образов – специально к новому году – Металлического быка. «Включился обратный отсчет?», «Красотка!», «Роскошная женщина», «Любочка, просто невероятная! Ослепительная женщина и любимая певица», «И снова удивила», «Прекрасна в любом возрасте», — такие комментарии на странице Успенской оставляют преданные поклонники.