Польза или вред: так ли опасны салаты с майонезом

Изначально проблема майонеза заключалась в том, что в соусе много соли, а в оливковом масле, из которого он состоит, много калорий. Правда, состав современного магазинного соус значительно отличается от своего предка. Как минимум, обновленный состав позволяет соусу долго храниться в холодильнике.

В составе современного майонеза можно найти искусственные трансжиры, яичный порошок, усилители вкуса и огромное количество стабилизаторов, консервантов и загустителей. Именно эти компоненты делают соус опасным для здоровья, если употреблять его на постоянной основе.

Чтобы сократить вред майонеза, можно размешивать его со сметаной или греческим йогуртом, снизив его калорийность. А также необходимо тщательно изучать состав продукта, выбирая наиболее приближенный к натуральному.

Но лучше всего готовить майонез самостоятельно: необходимо взбить два желтка венчиком, добавить соль, немного сахара, уксус или лимонный сок, иногда горчицу. Затем при постоянном перемешивании тонкой струйкой вливается 200 мл растительного масла.