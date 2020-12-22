Три фразы родителей, которые программируют ребенка на нищету

«Нет денег»

У этого расхожего выражения — широкий спектр смыслов: от «нет денег на твои бесконечные желания» и «нет именно столько денег, сколько тебе надо» до «остался минимум до зарплаты, но разве это деньги?» По сути, это синоним слова «нет», и вовсе не безобидный, пишет wday.ru.

Почему? Потому что, делая акцент на отсутствии ресурсов, мы внушаем детям, что у них нет возможностей развиваться, учим их жить и мыслить с позиции человека, которому в жизни недодали.

Современные подростки нередко отличаются инфантильностью. Как одно из ярких ее проявлений можно привести такой пример: во время проговаривания цели они не описывают путь, по которому нужно пройти: труд, работа над собой, принятие решений, образование. Почему так происходит? Малыш чуть ли не с рождения слышит от родителей одну и ту же «песню» об отсутствии финансов и невозможности из-за этого (а не из-за собственной лени, нежелания выйти из зоны комфорта и тому подобного) достичь желаемого. Деньгам приписывается всемогущая роль волшебной палочки и умаляются способности человека. Естественно, повзрослев, он будет на 100% уверен, что без денег ему ничего не добиться в жизни.

Если действительно у вас не хватает денег для покупки или она не входит в ваши ближайшие планы, научитесь правильно отказывать. Говорите, к примеру, «у меня есть деньги в кошельке только на покупку еды», «мы вернемся к этому вопросу ближе к празднику» или «мы знаем, как для тебя это важно, но сейчас мы не готовы это приобрести, давай запланируем поход в магазин в следующие выходные».

Главное — донести до ребенка адекватную реальность, когда, к примеру, у него начинается истерика по поводу игрушки в магазине. Если вы говорите, что нет денег (без всяких объяснений), а сами покупаете полную корзину, у ребенка возникает искаженная картина реальности.

«Зато мы честно зарабатываем»

В самой фразе закодировано сравнение себя с другими людьми, что характерно для неудачников. «Он, гад, снова купил новую машину, наворовал. Ничего, у нас старенькая, но мы спим спокойно». Дети, воспитанные на такой философии, сроднятся с мыслью, что финансовую стабильность можно обеспечить себе только неправедным путем. Это очевидный источник комплексов, которые могут стать реальной помехой в карьере. Не зря ученые утверждают: от привычного образа жизни можно уйти, если изменить мышление. Да, блаженны нищие духом, но далеко не все прилично зарабатывающие — отъявленные мерзавцы. Очень важно ребенку с ранних лет правдиво рассказывать об историях успеха своих знакомых, а когда подрастет, топовых бизнесменов, отмечать их поступки, в которых проявляются их лучшие человеческие качества.

В доказательство того, что ген нищеты передается по наследству, проводился ряд исследований. Одно из них посвящено младенцам, рожденным с низким весом в бедных семьях Индии. Западные ученые наблюдали за детьми, которые не отличались крепким здоровьем, и пришли к следующему выводу. Родители большую часть времени посвящают тому, чтобы помочь ему окрепнуть, а не развитию его личности. Возникает замкнутый круг: слабые малыши получают меньше стимулов для умственного развития с самого раннего возраста, а это, в свою очередь, сказывается на его достижениях в будущем.

«Не жили богато, нечего и начинать»

Чувствуете? Эти слова буквально подрезают крылья. Ни в коем случае нельзя программировать себя на плохое будущее, ведь мысль материальна! Ребенок с первых шагов должен знать: если он трудится, работает над собой, то непременно достигнет цели и обеспечит себе ту жизнь, о которой мечтает.

Не нужно пугать ребенка страшилками о всемирном заговоре миллиардеров. Лучше нарисуйте ему светлое будущее, а день непременно начинайте с напутствия: «У тебя все получится» или «Нет ничего невозможного». Ведь деньги — это лишь средство, а возможностей у каждого из нас — миллион. А еще хорошо бы познакомить его с формулой успеха, изложенной в книге «Думай и богатей» Наполеона Хилла. По мнению автора, желание, вера и настойчивость могут помочь добиться в жизни больших результатов, если удастся подавить негативные мысли и сосредоточиться на долгосрочных целях.