Семь неочевидных признаков того, что мужчина вряд ли будет хорошим отцом

Быть хорошим отцом — большой труд и терпение. И не каждому мужчине это дано свыше. Многие женщины находятся в иллюзиях, что все «и так понятно»: за ребенком нужно ухаживать, уделять ему личное время, воспитывать, дарить любовь и заботу, а еще для ребенка важно быть положительным примером.

Конечно, в обычной жизни все совсем не так. Женщины требуют от мужчин выполнения родительских обязанностей так, как им кажется верным и правильным, только у мужчин совсем иной взгляд на воспитание. И некоторые семьи серьезно ругаются из-за того, что папы — не такие папы, как хотели бы мамы. И все-таки, мужчина — это целый мир, и у него есть свои травмы, личные истории, особенности восприятия и мышления, которые диктуют ему его отцовскую позицию. Существует ряд критериев, по которым можно понять, что твоему мужчине трудно быть идеальным отцом, и вот на что стоит обратить внимание заранее.

У него плохие отношения с отцом

На отношения твоего мужчины с отцом обязательно нужно обратить внимание в первую очередь. Конечно, если они теплые и доверительные, то тебе стоит попридержать свои советы и рекомендации. Ведь ты уже строишь отношения со своим мужчиной, а значит, и результат воспитания его отца тебе подходит. Странно пытаться перевоспитывать взрослого человека, но вот если папа самоустранился от воспитания или был чрезмерно груб, строг, то есть вероятность, что твой партнер невольно перенял ряд таких негативных черт и будет транслировать это своему малышу.

Он воспитан только мамой (или еще была в помощь бабушка)

К сожалению, такие мужчины эгоистичны и требовательны к себе, безответственны в большинстве случаев. Такие мужчины вообще плохо представляют, что такое отеческая позиция. Исключением бывают те мужчины, которые все-таки в силу жизненных острых обстоятельств сохранили мужество, умение защищать тех, кто в этом нуждается, и на них можно положиться.

У него плохие отношения с младшими братьями и сестрами

Младшие братья и сестры — это маленькая репетиция отцовской позиции. Стоит узнать, какие были отношения, как твой мужчина ухаживал за младшим, был ли близкий контакт? Эмоционально там больше соперничества, или все-таки верность и преданность старшего брата к младшему отпрыску?

Не любит домашних животных

Были ли у него домашние животные в детстве, и как он к ним относится? Если он был готов отдавать им свое время и силы, убирать за ними, это говорит о том, насколько мужчина ответственен за тех, кого он приручил. Если наоборот — это плохой знак.

Играет в приставки и компьютерные игры