Семь неочевидных признаков того, что мужчина вряд ли будет хорошим отцом

Папы бывают разные. А каким папой станет твой избранник? Хочешь проверить — обрати внимание на несколько важных признаков.
Быть хорошим отцом — большой труд и терпение. И не каждому мужчине это дано свыше. Многие женщины находятся в иллюзиях, что все «и так понятно»: за ребенком нужно ухаживать, уделять ему личное время, воспитывать, дарить любовь и заботу, а еще для ребенка важно быть положительным примером.
Конечно, в обычной жизни все совсем не так. Женщины требуют от мужчин выполнения родительских обязанностей так, как им кажется верным и правильным, только у мужчин совсем иной взгляд на воспитание. И некоторые семьи серьезно ругаются из-за того, что папы — не такие папы, как хотели бы мамы. И все-таки, мужчина — это целый мир, и у него есть свои травмы, личные истории, особенности восприятия и мышления, которые диктуют ему его отцовскую позицию. Существует ряд критериев, по которым можно понять, что твоему мужчине трудно быть идеальным отцом, и вот на что стоит обратить внимание заранее.
У него плохие отношения с отцом
На отношения твоего мужчины с отцом обязательно нужно обратить внимание в первую очередь. Конечно, если они теплые и доверительные, то тебе стоит попридержать свои советы и рекомендации. Ведь ты уже строишь отношения со своим мужчиной, а значит, и результат воспитания его отца тебе подходит. Странно пытаться перевоспитывать взрослого человека, но вот
Он воспитан только мамой (или еще была в помощь бабушка)
К сожалению, такие мужчины эгоистичны и требовательны к себе, безответственны в большинстве случаев. Такие мужчины вообще плохо представляют, что такое отеческая позиция. Исключением бывают те мужчины, которые все-таки в силу жизненных острых обстоятельств сохранили мужество, умение защищать тех, кто в этом нуждается, и на них можно положиться.
У него плохие отношения с младшими братьями и сестрами
Не любит домашних животных
Мужской интеллект, эрудиция, знания и интересы очень важны. Есть ли что-то, чем мужчина может поделиться со своим ребенком? Конечно,
Тратит много денег на себя и свои интересы
Несет ли твой мужчина финансовую ответственность за других? Или кормит только себя? Если да, тогда и появление малыша не станет для него важной статьей расходов. В идеале мужчина несет половину материальной ответственности расходов на ребенка. Инфантильные мужчины либо обещают, но так ничего и не делают, либо агрессивно выражают свою позицию: «Что на кашу ребенку не можешь заработать сама?»
Он нетерпеливый
Без терпения трудно покачать, уложить, взять на руки, сходить на улицу, никакого удовольствия все эти процедуры ему не доставят.
Папы не могут быть идеальными. Папы разные нужны, папы разные важны. Однако хочется отметить, что