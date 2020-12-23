«Удачная курица» и другие новогодние горячие блюда

«Домаший Очаг» представляет простые рецепты, которые решат главную проблему новогоднего стола: что на горячее? В качестве бонуса – лайфхаки, которые помогут прокачать ваше мастерство.
Мы выбрали три новогодних рецепта горячих блюд, которые точно понравятся вашей семье и друзьям (без редких ингредиентов)! Рецепты простые, для новичков, но благодаря профессиональным секретам вроде «правильной корочки», они будут и вкусными, и красивыми. Запаситесь таймером – и всё получится!
Для приготовления мяса или курицы в духовке обязательно используйте пряные травы: тимьян или розмарин.
На 4 порции
Время приготовления: 1 час 15 минут
Ингредиенты
- Курица – 2 кг
- Лук репчатый крупный – 1 шт.
- Картофель красный мелкий – 450 г
- Морковь крупная – 4 шт.
- Репка – 2 шт. (можно заменить морковью)
- Клубень фенхеля – 1 шт.
- Тимьян – 8 веточек
- Чеснок – 7 зубчиков
- Масло оливковое – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Лук нарежьте кольцами толщиной 1 см. Картофель разрежьте на половинки. Репу и фенхель очистите и разрежьте на 6 частей.
- Разогрейте духовку до 230 oC. На большой противень в центр выложите слой лука.
- В глубокую миску положите кусочки картофеля, репы, фенхеля, 3 зубчика очищенного чеснока, 4 веточки тимьяна, посолите, поперчите, полейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
- Овощи ровным слоем выложите на противень вокруг лука.
- Курицу натрите солью и перцем снаружи и внутри, смажьте оливковым маслом, положите в полость 4 веточки тимьяна, свяжите ножки кулинарной нитью.
- Выложите курицу грудкой вверх на слой лука. Поставьте в духовку и запекайте до готовности – 45 минут или немного дольше. Проверьте готовность, проткнув самую массивную часть птицы ножом: должен выделиться прозрачный сок.
- Достаньте противень из духовки, дайте курице постоять 10 минут, чтобы легче было нарезать.
- Овощи выложите на большое блюдо по кругу, оставив в центре место для курицы, затем переложите ее вместе с луком. Украсьте тимьяном и подавайте.
Говядину выбирайте так: чем краснее, тем лучше. Перед запеканием как следует отбейте мясо молотком, чтобы затем оно таяло во рту.
На 5 порций
Время приготовления: 55 минут
Ингредиенты
- Говядина (вырезка) – 900 г
- Помидоры черри – 600 г
- Сухари панировочные – 1/2 стакана
- Чеснок – 1 зубчик
- Сыр пекорино романо (тертый) – 1/4 стакана
- Петрушка – 1/2 пучка
- Масло оливковое – 1,5 ст. л.
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
- Чеснок пропустите через пресс. Петрушку порубите.
- Приготовьте начинку: в чаше перемешайте панировочные сухари, чеснок, тертый сыр, рубленую петрушку, 1 ст. л. оливкового масла, 1/4 ч. л. молотого черного перца.
- На бумагу для выпечки выложите мясо, разрежьте его вдоль не до конца и раскройте как книгу. Распластайте и отбейте до толщины 1 см.
- Разогрейте духовку до 250 оС. Намажьте пласт мяса ровным слоем начинки, сверните плотно рулетом. Перевяжите кулинарной нитью, чтобы рулет не развернулся при запекании.
- Выложите рулет на противень, смажьте 1 ч. л. оливкового масла, посыпьте солью и перцем. Вокруг разложите помидоры черри. Запекайте 25–30 минут, затем проверьте готовность мяса, проколов его ножом. Если сок красный, готовьте еще 15 минут.
- Готовый рулет выньте из духовки, дайте постоять 10 минут, чтобы не вытек сок. После чего нарежьте и подавайте с запеченными помидорами.
Оригинальный твист праздничного советского блюда «Поросенок (утка) в яблоках». У курицы менее капризное в готовке мясо, чем у утки, и менее жирное, чем у поросенка. Словом, одни плюсы!
Время приготовления: 1 час 25 минут
Ингредиенты
- Фарш из куриных окорочков – 450 г
- Яблоки гольден – 4 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо крупное – 1 шт.
- Хлеб белый – 1 кусок
- Молоко – 1/4 стакана
- Петрушка – 1/2 пучка
- Фенхель или укроп (семена) – 1,5 ч. л.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Джем яблочный – 1/4 стакана
- Горчица дижонская с зернами – 1 ст. л.
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
Способ приготовления
- Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.
- Разогрейте духовку до 230 оС. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.
- Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.
- В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.
- Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга.
- Смешайте дольки яблок и 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.
- Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.
- Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10–15 минут, до образования румяной корочки.
- Выложите рулетики и печеные яблоки на тарелки. В качестве гарнира по желанию можно подать отварную стручковую фасоль.