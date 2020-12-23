«Удачная курица» и другие новогодние горячие блюда

Мы выбрали три новогодних рецепта горячих блюд, которые точно понравятся вашей семье и друзьям (без редких ингредиентов)! Рецепты простые, для новичков, но благодаря профессиональным секретам вроде «правильной корочки», они будут и вкусными, и красивыми. Запаситесь таймером – и всё получится!

Курица, запеченная с овощами

Для приготовления мяса или курицы в духовке обязательно используйте пряные травы: тимьян или розмарин.

На 4 порции

Время приготовления: 1 час 15 минут

Ингредиенты

Курица – 2 кг

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Картофель красный мелкий – 450 г

Морковь крупная – 4 шт.

Репка – 2 шт. (можно заменить морковью)

Клубень фенхеля – 1 шт.

Тимьян – 8 веточек

Чеснок – 7 зубчиков

Масло оливковое – 2 ст. л.

Способ приготовления

Лук нарежьте кольцами толщиной 1 см. Картофель разрежьте на половинки. Репу и фенхель очистите и разрежьте на 6 частей. Разогрейте духовку до 230 oC. На большой противень в центр выложите слой лука. В глубокую миску положите кусочки картофеля, репы, фенхеля, 3 зубчика очищенного чеснока, 4 веточки тимьяна, посолите, поперчите, полейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте. Овощи ровным слоем выложите на противень вокруг лука. Курицу натрите солью и перцем снаружи и внутри, смажьте оливковым маслом, положите в полость 4 веточки тимьяна, свяжите ножки кулинарной нитью. Выложите курицу грудкой вверх на слой лука. Поставьте в духовку и запекайте до готовности – 45 минут или немного дольше. Проверьте готовность, проткнув самую массивную часть птицы ножом: должен выделиться прозрачный сок. Достаньте противень из духовки, дайте курице постоять 10 минут, чтобы легче было нарезать. Овощи выложите на большое блюдо по кругу, оставив в центре место для курицы, затем переложите ее вместе с луком. Украсьте тимьяном и подавайте.

Хорошую курицу выбрать гораздо проще, чем мясо: берите свежую охлажденную и с желтой кожей – это примета фермерского продукта. Перед тем как начать готовить, вымойте курицу и промокните бумажным полотенцем. На деликатно вытертую курицу лучше лягут соль и перец, в итоге мясо получится вкуснее.