Ср, 23.12.2020
3 мин для прочтения

«Удачная курица» и другие новогодние горячие блюда

Запеченная в духовке курица. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

«Домаший Очаг» представляет простые рецепты, которые решат главную проблему новогоднего стола: что на горячее? В качестве бонуса – лайфхаки, которые помогут прокачать ваше мастерство.

Мы выбрали три новогодних рецепта горячих блюд, которые точно понравятся вашей семье и друзьям (без редких ингредиентов)! Рецепты простые, для новичков, но благодаря профессиональным секретам вроде «правильной корочки», они будут и вкусными, и красивыми. Запаситесь таймером – и всё получится!

Курица, запеченная с овощами

Для приготовления мяса или курицы в духовке обязательно используйте пряные травы: тимьян или розмарин.

На 4 порции

Время приготовления: 1 час 15 минут

Ингредиенты

  • Курица – 2 кг
  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Картофель красный мелкий – 450 г
  • Морковь крупная – 4 шт.
  • Репка – 2 шт. (можно заменить морковью)
  • Клубень фенхеля – 1 шт.
  • Тимьян – 8 веточек
  • Чеснок – 7 зубчиков
  • Масло оливковое – 2 ст. л. 

Способ приготовления

  1. Лук нарежьте кольцами толщиной 1 см. Картофель разрежьте на половинки. Репу и фенхель очистите и разрежьте на 6 частей.
  2. Разогрейте духовку до 230 oC. На большой противень в центр выложите слой лука.
  3. В глубокую миску положите кусочки картофеля, репы, фенхеля, 3 зубчика очищенного чеснока, 4 веточки тимьяна, посолите, поперчите, полейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
  4. Овощи ровным слоем выложите на противень вокруг лука.
  5. Курицу натрите солью и перцем снаружи и внутри, смажьте оливковым маслом, положите в полость 4 веточки тимьяна, свяжите ножки кулинарной нитью.
  6. Выложите курицу грудкой вверх на слой лука. Поставьте в духовку и запекайте до готовности – 45 минут или немного дольше. Проверьте готовность, проткнув самую массивную часть птицы ножом: должен выделиться прозрачный сок.
  7. Достаньте противень из духовки, дайте курице постоять 10 минут, чтобы легче было нарезать.
  8. Овощи выложите на большое блюдо по кругу, оставив в центре место для курицы, затем переложите ее вместе с луком. Украсьте тимьяном и подавайте.
 
Хорошую курицу выбрать гораздо проще, чем мясо: берите свежую охлажденную и с желтой кожей – это примета фермерского продукта. Перед тем как начать готовить, вымойте курицу и промокните бумажным полотенцем. На деликатно вытертую курицу лучше лягут соль и перец, в итоге мясо получится вкуснее. 
 
 
Мясной рулет с петрушкой

Говядину выбирайте так: чем краснее, тем лучше. Перед запеканием как следует отбейте мясо молотком, чтобы затем оно таяло во рту.

На 5 порций

Время приготовления: 55 минут

Ингредиенты

  • Говядина (вырезка) – 900 г
  • Помидоры черри – 600 г
  • Сухари панировочные – 1/2 стакана
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Сыр пекорино романо (тертый) – 1/4 стакана
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Масло оливковое – 1,5 ст. л.
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
Способ приготовления
  1. Чеснок пропустите через пресс. Петрушку порубите.
  2. Приготовьте начинку: в чаше перемешайте панировочные сухари, чеснок, тертый сыр, рубленую петрушку, 1 ст. л. оливкового масла, 1/4 ч. л. молотого черного перца.
  3. На бумагу для выпечки выложите мясо, разрежьте его вдоль не до конца и раскройте как книгу. Распластайте и отбейте до толщины 1 см.
  4. Разогрейте духовку до 250 оС. Намажьте пласт мяса ровным слоем начинки, сверните плотно рулетом. Перевяжите кулинарной нитью, чтобы рулет не развернулся при запекании.
  5. Выложите рулет на противень, смажьте 1 ч. л. оливкового масла, посыпьте солью и перцем. Вокруг разложите помидоры черри. Запекайте 25–30 минут, затем проверьте готовность мяса, проколов его ножом. Если сок красный, готовьте еще 15 минут.
  6. Готовый рулет выньте из духовки, дайте постоять 10 минут, чтобы не вытек сок. После чего нарежьте и подавайте с запеченными помидорами.
 
Куриные рулетики с яблоками

Оригинальный твист праздничного советского блюда «Поросенок (утка) в яблоках». У курицы менее капризное в готовке мясо, чем у утки, и менее жирное, чем у поросенка. Словом, одни плюсы!   

 
На 4 порции

Время приготовления: 1 час 25 минут

Ингредиенты

 
  • Фарш из куриных окорочков – 450 г 
  • Яблоки гольден – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Хлеб белый – 1 кусок
  • Молоко – 1/4 стакана
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Фенхель или укроп (семена) – 1,5 ч. л. 
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Джем яблочный – 1/4 стакана
  • Горчица дижонская с зернами – 1 ст. л. 
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.
  2. Разогрейте духовку до 230 оС. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.
  3. Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.
  4. В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.
  5. Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга.
  6. Смешайте дольки яблок и 1 ч. л. семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.
  7. Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.
  8. Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10–15 минут, до образования румяной корочки.
  9. Выложите рулетики и печеные яблоки на тарелки. В качестве гарнира по желанию можно подать отварную стручковую фасоль.
НАВЕРХ
Back