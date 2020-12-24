Семь женских недостатков, которые мужчины замечают и молчат

У каждого человека есть свои достоинства и недостатки. Только о некоторых женщины знают, а есть такие, о которых они даже не догадываются. И партнеры, мужчины рядом их замечают и категорически молчат. Почему? Потому что неловко, неудобно, не хочется высказать свое неудовольствие, неготовность к женским обидам, выяснению отношений.
Этот женский недостаток почти всегда незаметен в конфетно-букетный период. Проблемы в мужских головах возникают тогда, когда мужчина попадает в женское пространство, дом, комнату. Затем раскрывается этот женский недостаток у него дома, когда она неаккуратна с вещами, предметами, мусором, в конце концов. Мужчины молчат до последнего. А потом просто ставят диагноз «неряха», считают, что это неисправимо, и исчезают из поля зрения.
Любовь к блестками, к ярким и не всегда уместным цветовым решениям, кричащий макияж — это то, что мужчина тоже не готов с вами обсуждать. Да, на вкус и цвет товарищей нет. И стиль каждой женщины зависит от ее собственной идеи ощущения себя. Только посмотрите на ситуацию иначе: если вы яркая, живая, а выбираете себе мужчину в строгом костюме спокойных тонов, то есть присутствует вероятность, что вы просто будете не подходить друг другу для долгосрочных отношений. И ваш индивидуализм может разрушить ваши сложившиеся отношения.
Мат, крик, истеричность, резкость высказываний, ирония, подколы, жесткий юмор, беседа с сигаретой во рту, громкий и неконтролируемый смех. Если бы вы сами такого от своего партнера не хотели бы, то, скорее всего, не совсем этично «радовать партнера» подобным поведением. Любимая женская фраза «пусть он принимает меня такой, какая я есть» — согласна, только при одном условии, что и вы станете полностью его принимать таким же эксцентричным и неординарным. На практике женщины просто не замечают за собой такого жесткого поведения. И все списывают на изюминку, которые со временем превращается в банальное хамство и мужские претензии.
Женский запах
Это деликатный женский недостаток, о котором мужчины молчат как партизаны. Некоторые женщины не замечают этого за собой, и по факту получается, что он избегает встреч, шарахается от любых форм физического сближения и вообще ведет себя как будто странно. Возможно, его смущает именно эта деликатный проблема, о которой он вряд ли вам скажет. Конечно, именно этот недостаток может быть вызван и какими-то физиологическими причинами: гормональные перестройки, заболевания ЖКТ, повышенная тревожность, в любом случае вам стоит быть более внимательной к своему телу, ведь аромат женщины является важной составляющей во взаимоотношениях с мужчинами.
Безразличие к сексу, к его сложностям, к его личным переживаниям, возможно, даже равнодушие к детям, вообще женское отстранение и невключенность - то, что мужчин заставляет задуматься и зафиксироваться на вашей холодности и излишней дистанции. Мужчине не нужна нянька или мама, но заботу и участие важно получать от женщины хотя бы иногда. Иначе для чего вообще мужчине партнерство с противоположным полом?
Разговоры о деньгах, намеки на деньги, финансовые ожидания: машины, отпуска, покупки, решение квартирных вопросов — любые финансовые темы не являются сложностью до тех пор, пока вы не начинаете манипулировать и выдвигать условия. Изначально в отношениях, на старте, вы примерно понимаете, с каким мужчиной имеете дело. И если ваши «мотивационные финансовые разговоры» усиливаются с каждым днем и нарастает напряжение в отношениях, мужчины отмечают это как один из самых страшных недостатков и, не обсуждая ничего, завершают отношения.
Извечные страдалицы, жалобщицы и просто жертвы - от них мужчины испытывают раздражение и негатив. Мужчина сначала вас жалеет и участвует в чем-то. Потом вы, не осознавая, начинаете снова и снова своими извечными страданиями вызывать его эмоциональное чрезмерное вовлечение. И конфликт неизбежен. Так как мужчина не может постоянно вас жалеть и только и делать все для того, чтобы решать ваши проблемы. И главное, помните, женщина-жертва не вызывает сексуального интереса.
И если вы обнаружили какой-то из женских недостатков у себя, осознание проблемы - это первый шаг на пути к ее решению.