Семь женских недостатков, которые мужчины замечают и молчат

У каждого человека есть свои достоинства и недостатки. Только о некоторых женщины знают, а есть такие, о которых они даже не догадываются. И партнеры, мужчины рядом их замечают и категорически молчат. Почему? Потому что неловко, неудобно, не хочется высказать свое неудовольствие, неготовность к женским обидам, выяснению отношений.

Также причина мужской тишины является то, что мужчины категорически настроены не акцентировать на этом женское внимание, им кажется, что рано или поздно женщина почувствует, догадается и сделает соответствующие выводы. В это же время женщина продолжает жить в неведении, и иногда разрыв отношений для женщины является молниеносным и бескомпромиссным, а мужчина даже не готов объяснять эти очевидные ему до расставания вещи, о которых он молчал. Итак, рейтинг женских недостатков, которые мужчины замечают и молчат.

Женская неряшливость

Этот женский недостаток почти всегда незаметен в конфетно-букетный период. Проблемы в мужских головах возникают тогда, когда мужчина попадает в женское пространство, дом, комнату. Затем раскрывается этот женский недостаток у него дома, когда она неаккуратна с вещами, предметами, мусором, в конце концов. Мужчины молчат до последнего. А потом просто ставят диагноз «неряха», считают, что это неисправимо, и исчезают из поля зрения.

Женская безвкусица

Любовь к блестками, к ярким и не всегда уместным цветовым решениям, кричащий макияж — это то, что мужчина тоже не готов с вами обсуждать. Да, на вкус и цвет товарищей нет. И стиль каждой женщины зависит от ее собственной идеи ощущения себя. Только посмотрите на ситуацию иначе: если вы яркая, живая, а выбираете себе мужчину в строгом костюме спокойных тонов, то есть присутствует вероятность, что вы просто будете не подходить друг другу для долгосрочных отношений. И ваш индивидуализм может разрушить ваши сложившиеся отношения.

Женское хамство и грубость

Мат, крик, истеричность, резкость высказываний, ирония, подколы, жесткий юмор, беседа с сигаретой во рту, громкий и неконтролируемый смех. Если бы вы сами такого от своего партнера не хотели бы, то, скорее всего, не совсем этично «радовать партнера» подобным поведением. Любимая женская фраза «пусть он принимает меня такой, какая я есть» — согласна, только при одном условии, что и вы станете полностью его принимать таким же эксцентричным и неординарным. На практике женщины просто не замечают за собой такого жесткого поведения. И все списывают на изюминку, которые со временем превращается в банальное хамство и мужские претензии.

Женский запах