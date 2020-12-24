Девять лайфхаков по нанесению помады, которые должна знать каждая женщина

Под рукой нет пудры или по каким-то причинам не хотите ею пользоваться? Не беда: для закрепления цвета можно нанести поверх помады немного тинта для губ. Эффект замечательный!

Наносите помаду правильно

Не хотите, чтобы цвет помады был слишком ярким? Хотите, чтобы макияж выглядел максимально естественно? Нанесите помаду, а потом подушечками пальцев распределите ее по коже похлопывающими движениями – губы будут яркими, но при этом цвет будет смотреться совершенно естественно. Не оставлять помаду на зубах!

Иногда после нанесения помада остается не только на губах: чтобы избавиться от краски на зубах сразу после нанесения помады аккуратно вставьте в рот указательный палец и крепко сожмите его губами. Готово: все излишки помады остались на кожи, зубам ничто не грозит!

Не забывайте про консилер

Во-первых, он поможет скорректировать форму губ: с его помощью можно заштриховать свой природный контур и нарисовать поверх желаемый. А, во-вторых, если нанести немного консилера на кожу губ перед нанесением помады, можно добиться наиболее яркого и красивого оттеннка. Главное – наносить помаду кистью и не размазывать ее губами. ...корректор

Если обвести контур губ обычным корректором после нанесения помады, губы станут еще более выразительными. ...и светлый карандаш