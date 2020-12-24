Девять лайфхаков по нанесению помады, которые должна знать каждая женщина

Совсем нет времени на макияж, но хочется быть немного ярче и привлекательнее? Расчехляйте свой тюбик с губной помадой, у нас есть для вас несколько простых, но очень действенных советов!
Чтобы помада ровнее ложилась и лучше смотрелась, подготовьте кожу губ. Для этого слегка помассируйте губы скрабом или даже мягкой зубной щеткой с маслом, а потом нанесите на кожу бальзам, в состав которого входит витамин Е. Лучше всего эти процедуры проводить вечером: губы будут ярче, увлажненная кожа лучше удержит цвет и даже внешне губы будут казаться более пухлыми.
Нанесите контур бесцветным карандашом
Немного пудры нанесите на покрытые помадой губы, промокните ее салфеткой, а затем через ту же салфетку кистью нанесите слой транспарентной пудры. Помада будет держаться весь день!
Под рукой нет пудры или по каким-то причинам не хотите ею пользоваться? Не беда: для закрепления цвета можно нанести поверх помады немного тинта для губ. Эффект замечательный!
Не хотите, чтобы цвет помады был слишком ярким? Хотите, чтобы макияж выглядел максимально естественно? Нанесите помаду, а потом подушечками пальцев распределите ее по коже похлопывающими движениями – губы будут яркими, но при этом цвет будет смотреться совершенно естественно.
Не оставлять помаду на зубах!
Иногда после нанесения помада остается не только на губах: чтобы избавиться от краски на зубах сразу после нанесения помады аккуратно вставьте в рот указательный палец и крепко сожмите его губами. Готово: все излишки помады остались на кожи, зубам ничто не грозит!
Во-первых, он поможет скорректировать форму губ: с его помощью можно заштриховать свой природный контур и нарисовать поверх желаемый. А, во-вторых, если нанести немного консилера на кожу губ перед нанесением помады, можно добиться наиболее яркого и красивого оттеннка. Главное – наносить помаду кистью и не размазывать ее губами.
...корректор
Если обвести контур губ обычным корректором после нанесения помады, губы станут еще более выразительными.
...и светлый карандаш
Светлый карандаш или тени, нанесенные по центру губ перед нанесением помады и как следует растушеванные, сделают губы визуально более пухлыми и привлекательными.