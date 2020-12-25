Женский гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января: кому-то нужно закончить все дела до Нового года, а кто-то должен сменить имидж

Советы астрологов особенно актуальны для представительниц знаков Зодиака в период, когда один год сменяется другим. Благодаря своевременным рекомендациям поучится вовремя завершить необходимые дела и привлечь в жизнь удачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют женщинам чаще улыбаться, чтобы на волне позитива завершить 2020 год и войти в 2021 без грусти и тоски.

Женщина-Овен

В конце года женщинам-Овнам астрологи рекомендуют повышать энергетику и жизненный тонус, чтобы в среду во время Полнолуния избежать неприятностей, связанных с перепадами настроения и негативным влиянием извне. Начало 2021 года будет удачным, и в это время Овны смогут начать глобальные перемены в жизни.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам на этой неделе будет проще находить общий язык с окружением, если они проявят чуть больше чуткости. В этот период важно находиться в гармонии с собой, чтобы завершить год без скандалов и конфликтов и начать новый жизненный этап в хорошем настроении и добрых отношениях как с близкими людьми, так и с коллегами.

Женщина-Близнецы

Близнецы в начале недели смогут оставить проблемы за спиной и встретить новый 2021 год в хорошем настроении. Справиться с задачами помогут проверенные шепотки на удачу, а сохранить позитивный настрой — смена имиджа, который поможет стать увереннее и привлечь внимание нужных людей.

Женщина-Рак

Ракам в конце года важно отказаться от любых споров и конфликтов, чтобы не портить себе настроение перед праздниками и не наживать врагов. Астрологи рекомендуют начать и завершить неделю на позитиве, и с понедельника начать с упражнений, которые укрепят энергетику и помогут противостоять агрессивно настроенным личностям.

Женщина-Лев

Для Львиц неделя начнется активно, и для того, чтобы не растерять энтузиазм, астрологи рекомендуют привлекать позитивные мысли и использовать слова-пароли для достижения цели. Начало нового года будет успешным, если заранее помириться с близкими и найти в себе силы не критиковать окружение.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе благоволят звезды и планеты. Этот период будет удачным для перемен к лучшему, и для этого представительницам этого Знака понадобится сосредоточиться и довериться своей интуиции. Внутренний голос поможет найти верное решение и убережет от поспешных поступков, которые могут завести в тупик.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам астрологи рекомендуют отказаться от воплощения в жизнь новых планов до нового года. До четверга лучше заняться завершением дел, чтобы вовремя избавиться от всего, что тянет назад, и войти в 2021 год год без долгов. С первого числа Весы смогут наладить личную жизнь. Тем, кто находится в поиске партнера, помогут проверенные техники.

Женщина-Скорпион

Дамам-Скорпионам важно сохранять внутреннее равновесие. На этой неделе энергетика звезд и планет будет несбалансированной, и настроение может меняться по несколько раз за день. Эмоции будут главным врагом успеха, поэтому этим женщинам так важно держать себя в руках, чтобы не привлечь в жизнь неудачи в преддверии и в первых числах нового года.

Женщина-Стрелец

Стрельцам важно сохранить настрой на победу и гнать прочь грусть в преддверии новогодних праздников. Хандра и уныние не помогут завершить оставшиеся дела и могут лишь стать причиной неприятностей. С первых чисел 2021 года астрологи рекомендуют заняться привлечением удачи, чтобы избежать неприятностей.

Женщина-Козерог

Козерогам важно оставаться в гармонии с собой, чтобы упрямство не стало причиной ссор и конфликтов. С 28 по 31 декабря энергетика звезд и планет будет скорее мешать, чем помогать, и рассчитывать придется лишь на свои силы. С 1 по 3 января ситуация изменится к лучшему, и женщины-Козероги смогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

Женщина-Водолей

Дамам-Водолеям на этой неделе будет улыбаться удача, а это значит, что у них получится без труда завершить необходимые дела, успешно подготовиться к новогодним праздникам, а после наступления 2021 года приступать к воплощению в жизнь новых планов, начинать романтические отношения или отдыхать в кругу близких родственников.

Женщина-Рыбы