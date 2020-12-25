Как похудеть? Чайная диета Анастасии Волочковой

Немногие знают о том, что избавляться от лишнего веса и держать себя в форме балерине помогает ее собственная диета, которой она регулярно придерживается.

Меню Анастасии Волочковой

Завтрак: каждое утро балерины начинается со стакана теплой воды, которую можно заменить зеленым чаем или чашкой кофе с медом или лимоном.

Второй завтрак: в первую половину дня Анастасия пьет чашку чая без сахара, а перекусывает только цитрусовыми фруктами, например, мандарином или апельсином, однако, если до этого у нее была тренировка, позволяет себе к этому съесть еще немного сыра.

Обед: после отказа от мяса основу рациона артистки стали составлять овощи и фрукты, а потому в качестве обеда она предпочитает есть овощной салат с заправкой из лимонного сока и оливкового масла, а также — небольшой кусочек сырой рыбы или сашими.

Ужин: последним приемом пищи за день Анастасии служат два отварных перепелиных или куриных яйца.

В качестве перекусов в течение всего дня балерина может есть орехи, йогурт, шпинат или отварную свеклу с оливковым маслом. Такое питание многим может показаться довольно жестким, однако Анастасия, вынужденная из-за балета ограничивать себя в еде много лет, уже привыкла к такому режиму.

Чайная диета Анастасии Волочковой

Иногда артистка устраивает себе разгрузочные дни, переходя в такие моменты на особую чайную диету. С утра она выпивает стакан зеленого чая с медом и лимоном, чтобы пробудить организм, после чего на протяжении всего дня ничего не ест, а пьет исключительно несладкий чай. Такая диета направлена, в первую очередь, на вывод из организма шлаков и других вредных веществ, тем самым способствуя его очищению и избавлению от лишнего веса.

Однако важно отметить, что не все диетологи считают такую диету полезной, в связи с чем не рекомендуют придерживаться ее более одного или двух дней, а при наличии напряженного графика, нагрузок или хронических заболеваний и вовсе советуют воздержаться от подобных экспериментов.

Как похудеть? Советы Анастасии Волочковой

Так как в основе диеты Анастасии лежит раздельное питание, она тщательно продумывает свое меню, чтобы разграничить продукты, содержащие белки и углеводы — так организм меньше затрачивает ресурсов на переваривание пищи;

Помимо этого, артистка следит за калориями и размером порций. При похудении число калорий не должно превышать отметку в 1700, а объем употребляемого в пищу блюда желательно сократить до 100−200 граммов.

Большую роль в любой диете играет обмен веществ и водный баланс. Необходимо каждый день выпивать не меньше 2 литров жидкости, лучше хорошей негазированной воды и зеленого чая, который способствует выводу шлаков из организма.