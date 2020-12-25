Почему ребенок ломает игрушки: как себя вести родителям и что делать

Причины подобного детского вредительства иногда бывают не так безобидны, как кажется родителям, пишет «Лиза».
Если по квартире валяются оторванные головы недавно купленных кукол, лапы буквально позавчера подаренных плюшевых медведей или детали от грузовичка и других игрушек, от которых, как говорится, остались только рожки да ножки, то эта статья точно для тебя.
Сегодня мы рассмотрим несколько ключевых причин, которые побуждают ребенка ломать свои игрушки и расскажем, как мамам и папам желательно вести себя в такой ситуации.
Почему ребенок ломает игрушки
Из любопытства
Во-первых и в-главных, не нужно поднимать панику, если ты заметила, что твое чадо регулярно портит подаренные ему игрушки. Это правило распространяется абсолютно на все причины, о которых мы будем говорить.
Первой рассмотрим самую безобидную и самую очевидную — банальное детское любопытство. Это нам, взрослым, понятно, из чего сделана та или иная кукла, из чего состоит машинка и прочее, а вот ребенку — нет.
Когда он был совсем крохой, подобный интерес дремал и ждал своего времени. По достижении 3-4 лет любопытство ко всему, что его окружает постепенно берет верх. Активное познание окружающего мира, в том числе выражается и в разбирании игрушек. Малыш смотрит, что будет с машинкой, если у нее убрать сначала одно колесо, а потом второе, третье, четвертое. В итоге грузовичок оказывается расчленен и заброшен, потому что интерес к нему пропал, как только он перестал функционировать.
В этом случае родители должны вместе с ребенком разобрать хотя бы одну его игрушку и показать, как ее собирать обратно. Важно объяснить малышу, что любая вещь требует ухода и заботы. Так она прослужит ему намного больше, а потом сможет радовать кого-то еще.
Данная причина не должна тревожить родителей. Наоборот, было бы намного хуже, если бы сын или дочь не проявляли бы интереса к куклам, плюшевым мишкам и другим игрушкам. Апатичный ребенок — вот, что действительно нездорово.
Игрушки не по возрасту
На игрушка не просто так пишут возраст, на который они ориентированы. Это означает, что именно сейчас этот подарок будет актуален и безопасен для малыша. А также, что именно сейчас мозг ребенка готов воспринимать то, что несет в себе эта игрушка-развивашка.
Подарки, не подходящие по возрасту, могут спровоцировать то самое членовредительство в отношении игрушек. Все потому, что ребенок может не понять, как взаимодействовать с ней, но интерес при этом у него не пропадет. Поэтому он и прибегнет к самому простому и логичному способу: разберет, посмотрит, что это такое. Так ему хотя бы будет понятно что-то о вещи, предназначение, которой ему непонятно или не интересно.
Родителям и дарителям подобные запоздавших или опережающих возраст ребенка игрушек надо быть внимательнее. И если уж подарок вручен, то следует хотя бы объяснить, что к чему, а не оставлять ребенка наедине со странным подарком.
Такой темперамент
Вполне возможно, что ребенок портит игрушки не из вредности, а потому что ему повезло родиться холериком, который, в отличие от сангвиников, флегматиков и меланхоликов, из-за особенностей его нервной деятельности обладает нетерпимостью и повышенной эмоциональностью.
Иными словами, ребенок-холерик ломает игрушки просто потому, что он еще не научился усмирять свой пыл.
Дети-холерики отличаются запредельной активностью, им сложно усидеть на месте и концентрироваться на чем-то одном длительное время. Кроме того, детям с таким темпераментом сложно выполнять четкие движения. Родителям холериков важно делать упор на игры, развивающую мелкую моторику.
Такие малыши обычно торопыги и постоянно отвлекаются. Они могут даже не заметить, как нечаянно что-то сломали. Однако, если не пускать подобное неосознанное поведение на самотек, а заниматься по определенной программе, то с возрастом холерики становятся более аккуратными и усидчивыми.
Игрушка плохого качества
Если ребенок из раза в раз ломает одну и ту же игрушку или схожие, то дело может быть не только в нем. Возможно, страдает качество самой игрушки. К слову, сейчас это встречается на каждом шагу. Многие производители делают товары для самых маленьких недостаточно качественными.
Взрослые почему-то иногда игнорируют тот факт, что ребенок тоже может не всегда быть в духе. Это нам только кажется, что дети живут и не волнуются ни о чем. На самом деле у них есть актуальные для их возраста переживания и проблемы, которые, в частности, могут спровоцировать то самое состояние, когда буквально все валится из рук.
При этом не обязательно, чтобы у малыша была температура, или он хныкал. При плохом эмоциональном состоянии дети становятся чуть более неуклюжими и, как следствие, могут крушить и ломать все, что рядом (как и взрослые).
В конце концов, причиной плохого самочувствия может быть банальное несварение — и тогда вероятность покалечить куклы, зверушек, роботов и машинки будет гораздо выше.
Выражение злости и требование внимания
Вот мы и перешли к причинам, которые имеют нездоровый характер. Ребенок, руководствуясь ими, буквально сигнализируют о том, что ему не хватает родительского внимания.
Малыш может вымещать злость на вещах, которые мама и папа подсовывают ему вместо того, чтобы провести время вместе. Так сын или дочь хотят добиться минимального интереса к себе, реакции в свой адрес. Подобные чувства разрушительны для детей. Они ощущают себя брошенными.
Родителям, какая бы у них не была занятость, важно находить в своем графике несколько часов или проводить с ребенком выходные, чтобы не вырастить недолюбленного человека с ворохом комплексов. Все мы знаем, как это потом плохо отражается на взрослой жизни.
Еще одним объяснением вымещения злости на игрушках может быть недовольство и раздражение ребенка из-за какого-либо запрета. Тут срабатывает цепная реакция. Родители ругают ребенка, например, за лишнюю съеденную конфету или не разрешают ему ее взять, а он после отрывается на тех, кто слабее его — на игрушках. Ведь маме и папе он подобным образом ответить не может.
По сути, это перенесенная агрессия в отношении родителей. Но не стоит этого пугаться и проводит параллель с фильмами о каких-то маньяках. Такое детское поведение вполне естественно.
По мере своего развития ребенок учится иметь свое мнение, желания и начинает противиться воле родителей. У маленьких детей это выражается в достаточно простых обидах, у подростков — в недопониманиях посложнее. Игрушки и иные вещи буквально берут удар на себя. Таким образом дети делают свои первые неуклюжие попытки заявить о себе и своих правах, отстоять их.
Тут важно, заметив детскую обиду, не оставлять ее без внимания. Подождите, когда ребенок остынет, подойдите к нему и спокойно без укоров и нравоучений обсудите с ним ситуацию и, в том числе объясните, что срывать злость на тех, кто слабее тебя — не выход. Куда важнее научиться аргументировано высказывать свое недовольство.
Этот момент может стать отличной отправной точкой для обучения ребенка вести диалог.
Что делать, если ребенок постоянно ломает игрушки?
Мы разобрали самые основные причины, по которым ребенок может ломать игрушки. Как можно заметить, никакой катастрофы в этом нет. Все вполне логично и исправимо. Главное правило, которого должны придерживаться родители, это не кричать и не ругать сына или дочь за подобные проделки. Так вы сделаете только хуже.
Теперь настала очередь тезисно рассказать, как мамам и папам нужно вести себя с детьми-разрушителями.
- Попытайтесь установить причину произошедшего
Ориентируйся на перечисленные выше варианты, потому что спрашивать у ребенка особого смысла нет. Он и сам не знает, почему так поступил, или знает, но не скажет из-за стыда. А вы, проанализировав ситуацию и предшествующие ей события, вполне можете разобраться, что к чему.
- Уделяйте ребенку достаточно внимания
Если сломанная игрушка — сигнал о том, что вас в жизни вашего малыша слишком мало. Пришло время это исправлять. Поверьте, время, проведенное с родителями, для ребенка намного ценнее, чем очередная покупка.
- Не подавайте плохой пример
Ребенок чутко копирует все модели поведения, которые вы демонстрируете. И если вы покажете ему, что выражать свою злость и гнев можно, ломая вещи — то он и будет ломать игрушки каждый раз, когда испытывает негативные эмоции.
- Учитывайте интересы и уровень развития ребенка
Игрушки должны быть для него интересны, и игра с ними должна быть ему посильна.
Не покупайте дешевые игрушки, либо будьте готовы к их поломке. В принципе, когда ребенок находится в стадии очень активного изучения окружающей действительности, вполне можно приобретать для него игрушки «на один раз», которые будет абсолютно не жалко. Но тогда и не вините малыша, когда он их сломает.
- Предоставляйте ребенку возможность проявить силу без последствий
Если вашему ребенку нравится проверять всякое разное на прочность, нет смысла его от этого отучать. Лучше направить его деструктивную энергию в то русло, где это не принесет существенного ущерба. Например, построить песочный замок и сломать его.