Почему ребенок ломает игрушки: как себя вести родителям и что делать

Если по квартире валяются оторванные головы недавно купленных кукол, лапы буквально позавчера подаренных плюшевых медведей или детали от грузовичка и других игрушек, от которых, как говорится, остались только рожки да ножки, то эта статья точно для тебя.

Причины подобного детского вредительства иногда бывают не так безобидны, как кажется родителям. Поэтому важно не просто с умилением или смирением принимать период, когда сын или дочь в прямом смысле крушат и ломают все, что видят и не берегут свои и чужие вещи, а постараться понять, зачем они это делают.

Сегодня мы рассмотрим несколько ключевых причин, которые побуждают ребенка ломать свои игрушки и расскажем, как мамам и папам желательно вести себя в такой ситуации.

Почему ребенок ломает игрушки

Из любопытства

Во-первых и в-главных, не нужно поднимать панику, если ты заметила, что твое чадо регулярно портит подаренные ему игрушки. Это правило распространяется абсолютно на все причины, о которых мы будем говорить.

Первой рассмотрим самую безобидную и самую очевидную — банальное детское любопытство. Это нам, взрослым, понятно, из чего сделана та или иная кукла, из чего состоит машинка и прочее, а вот ребенку — нет.

Когда он был совсем крохой, подобный интерес дремал и ждал своего времени. По достижении 3-4 лет любопытство ко всему, что его окружает постепенно берет верх. Активное познание окружающего мира, в том числе выражается и в разбирании игрушек. Малыш смотрит, что будет с машинкой, если у нее убрать сначала одно колесо, а потом второе, третье, четвертое. В итоге грузовичок оказывается расчленен и заброшен, потому что интерес к нему пропал, как только он перестал функционировать.

В этом случае родители должны вместе с ребенком разобрать хотя бы одну его игрушку и показать, как ее собирать обратно. Важно объяснить малышу, что любая вещь требует ухода и заботы. Так она прослужит ему намного больше, а потом сможет радовать кого-то еще.

Данная причина не должна тревожить родителей. Наоборот, было бы намного хуже, если бы сын или дочь не проявляли бы интереса к куклам, плюшевым мишкам и другим игрушкам. Апатичный ребенок — вот, что действительно нездорово.

Игрушки не по возрасту

На игрушка не просто так пишут возраст, на который они ориентированы. Это означает, что именно сейчас этот подарок будет актуален и безопасен для малыша. А также, что именно сейчас мозг ребенка готов воспринимать то, что несет в себе эта игрушка-развивашка.