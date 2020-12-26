Крупнейшие модные бренды раскрыли свои миллионные убытки за 2020 год

По подсчетам специалистов, к маю чистые убытки американского бренда Abercrombie & Fitch достигли 244,2 миллиона долларов. Прибыль компании в последней четверти года составила 485,4 миллиона долларов, что на 34 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, пишет Lenta.ru.

Интернет-продажи британского модного дом Burberry сократились на 48,4 процента ко второй четверти года, по сравнению с предыдущим периодом. Его выручка составила 257 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, люксовая марка была вынуждена сократить штат на пять процентов: в основном это коснулось офисных сотрудников в Великобритании.

Американская фирма Guess также зафиксировала уменьшение выручки за трехмесячный период, закончившийся 2 мая: она упала до 260 миллионов долларов по сравнению с 536 миллионами долларов за тот же период прошлого года.

Шведская масс-маркетовая марка H&M сообщила о 57-процентном падении продаж с 1 марта по 6 мая. В связи с этим было принято решение закрыть 170 магазинов по всей Европе. За три весенних месяца американский производитель спортивной одежды Nike, в свою очередь, потерял 790 миллионов долларов.

Выручка французского конгломерата Kering, в состав которого входят роскошные бренды Gucci, Saint Laurent и Bottega Veneta, в первой четверти года упала до 3,2 миллиарда евро что на 16,4 процента меньше по сопоставимому периоду предыдущего года.

За первую половину 2020 года крупные потери были подсчитаны и в конгломерате LVMH: его чистая прибыль сократилась на 84 процента по сравнению с концом 2019 года.