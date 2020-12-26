Как провести Новый год в одиночестве и не пожалеть (себя)

Люди, уважающие семейные традиции, и любители шумных компаний наверняка посочувствуют уединению в новогоднюю ночь. Хотя, если задуматься — «активные приготовления» и «бурная встреча» так утомительны для нервной системы и для всего организма, что, быть может, встречать Новый год в одиночестве — это и есть та самая лучшая опция, о которой вы думали все последние недели.

Мы собрали 5 проверенных лайфхов, которые помогут правильно (и весело) отметить главную ночь года в маленькой, но гордой компании самого себя, пишет Marie Claire.

Наряжайтесь для себя (а не как положено)

Давайте смотреть с положительной стороны. Если, в новогоднюю ночь вы остались одна, значит, вы сами того захотели (и никак иначе)! Сами посудите: у вас появляется уникальная возможность заняться собой, выспаться и на следующее утро (в отличие от большинства) отлично себя чувствовать и выглядеть свежо. Вам не придется долгими часами готовить макияж и прическу, а вместо уже поднадоевшего вечернего платья в пол можно будет выбрать наряд, в котором вам будет действительно комфортно.

Но не забывайте об атмосфере праздника — экспериментируйте со своим образом и обязательно наряжайтесь. Давно хотели примерить смокинг на голое тело? Или попробовать фиолетовый оттенок помады? В эту ночь вы сможете позволить себе все, что угодно: ведь праздничный повод есть, а всевозможных критиков и ханжей, на ваше счастье, не будет.

Красивая женщина в платье на Новый год. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

А еще существует поверье, что Новый год нужно встречать во всем новом. Чем не повод накануне праздника устроить шопинг?

«Одна» — не значит «в одиночестве»

Нет понятия «Новый год в одиночку» — мы живем в мире новых технологий и глобальных сетей. Если в новогоднюю ночь близкие люди находятся далеко, а друзья улетели на острова, то им всегда можно позвонить или написать сообщение в Facebook. Нет, мы, ни в коем случае, не призываем всех одиноких в Новый год сидеть у компьютера или со смартфоном в руках ­– но все же не стоит замыкаться в четырех стенах.

Если возникнет желание выйти в свет, то не отказывайте себе в этом. После того, как прозвучит торжественная речь президента, можно отправиться на вечеринку (альтернативой может стать прогулка по центру города или в любимом районе). Возьмите телефонную книжку и позвоните людям, с кем еще 5-10 лет назад вы поддерживали дружеские отношения. Вполне возможно, что вас с радостью пригласят за свой праздничный стол. Можете также открыть интернет и посмотреть, какие клубы и кафе предлагают новогоднюю развлекательную шоу-программу.