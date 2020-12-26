Как провести Новый год в одиночестве и не пожалеть (себя)

В канун Нового года только и разговоров: как, и с кем встречать торжество. Некоторым даже в голову не приходит, что Новый год можно качественно встретить и наедине с самим собой.
Люди, уважающие семейные традиции, и любители шумных компаний наверняка посочувствуют уединению в новогоднюю ночь. Хотя, если задуматься — «активные приготовления» и «бурная встреча» так утомительны для нервной системы и для всего организма, что, быть может, встречать Новый год в одиночестве — это и есть та самая лучшая опция, о которой вы думали все последние недели.
Мы собрали 5 проверенных лайфхов, которые помогут правильно (и весело) отметить главную ночь года в маленькой, но гордой компании самого себя, пишет Marie Claire.
Наряжайтесь для себя (а не как положено)
Давайте смотреть с положительной стороны. Если, в новогоднюю ночь вы остались одна, значит, вы сами того захотели (и никак иначе)! Сами посудите: у вас появляется уникальная возможность заняться собой, выспаться и на следующее утро (в отличие от большинства) отлично себя чувствовать и выглядеть свежо. Вам не придется долгими часами готовить макияж и прическу, а вместо уже поднадоевшего вечернего платья в пол можно будет выбрать наряд, в котором вам будет действительно комфортно.
Но не забывайте об атмосфере праздника — экспериментируйте со своим образом и обязательно наряжайтесь. Давно хотели примерить смокинг на голое тело? Или попробовать фиолетовый оттенок помады? В эту ночь вы сможете позволить себе все, что угодно: ведь праздничный повод есть, а всевозможных критиков и ханжей, на ваше счастье, не будет.
А еще существует поверье, что Новый год нужно встречать во всем новом. Чем не повод накануне праздника устроить шопинг?
«Одна» — не значит «в одиночестве»
Нет понятия «Новый год в одиночку» — мы живем в мире новых технологий и глобальных сетей. Если в новогоднюю ночь близкие люди находятся далеко, а друзья улетели на острова, то им всегда можно позвонить или написать сообщение в Facebook. Нет, мы, ни в коем случае, не призываем всех одиноких в Новый год сидеть у компьютера или со смартфоном в руках – но все же не стоит замыкаться в четырех стенах.
Если возникнет желание выйти в свет, то не отказывайте себе в этом. После того, как прозвучит торжественная речь президента, можно отправиться на вечеринку (альтернативой может стать прогулка по центру города или в любимом районе). Возьмите телефонную книжку и позвоните людям, с кем еще 5-10 лет назад вы поддерживали дружеские отношения. Вполне возможно, что вас с радостью пригласят за свой праздничный стол. Можете также открыть интернет и посмотреть, какие клубы и кафе предлагают новогоднюю развлекательную шоу-программу.
А если вы не относитесь к любителям «тусовок», наливайте в термос чай или кофе (а лучше глинтвейн), надевайте любимый костюм или платье, запасайтесь хлопушками и бенгальскими огнями — и отправляйтесь на городскую елку в парк и присоединяйтесь к веселящейся толпе. Среди празднующих людей вы точно не будете чувствовать себя в одиночестве.
Рефлексируйте
Начните встречу Нового года с чистого листа в прямом смысле этого слова. Опишите на листке бумаги все ваши сокровенные мечты, составьте wishlist конкретных желаний и представьте свое счастливое будущее в самых мелких деталях. Пофантазируйте: упакуйте листок с желаниями в яркую коробочку и обязательно повесьте на новогоднюю елку.
А еще новогодние каникулы — это прекрасное время для… написания мемуаров. Просмакуйте самые запомнившиеся моменты своей жизни, а также напрягитесь и вспомните то, что могло бы украсить роман самого Льва Николаевича. Может быть, эта новогодняя ночь станет началом вашей писательской карьеры.
Наслаждайтесь спокойствием
Всегда нужно помнить золотое правило — «все, что ни делается, делается к лучшему». Купите любимый напиток, приготовьте пару любимых блюд (или закажите доставку в приличном ресторане) и займитесь своим любимым делом. Может быть, вы давно не рассматривали свою коллекцию марок или не перебирали фотографии? Кто-то давно не брал в руки гитару (скрипку, флейту), не садился за фортепиано (ударную установку), не рисовал, не творил? Или у вас не было времени прочесть книгу, которую посоветовали друзья и посмотреть нашумевший фильм?
Вообще, идея посвятить новогоднюю ночь (да и все оставшиеся праздничные дни) кинематографу, кажется нам одной из лучших опций, ведь это уникальная возможность не пропустить долгожданную передачу и пересмотреть все любимые фильмы. Только представьте: никто не помешает насладиться любимым эпизодом, никто не будет накладывать оливье во время просмотра романтической сцены, когда так хочется еще раз пережить кульминационный момент любимой комедии. Красота.
Уезжайте
Если вы давно не были в отпуске, почему бы не совместить долгожданный отдых с новогодними каникулами? Будет ли это тропический остров или проникнутая рождественской атмосферой Европа — решать вам. Многие люди предпочитают знакомиться с новыми странами в одиночестве, и если вы один из них — то такой сценарий встречи Нового года как раз для вас.
Новый год наедине с самим собой вовсе не обязательно должен быть грустным и унылым. О праздничном настроении сможете позаботиться только Вы сами, так что не позволяйте обстоятельствам испортить весь праздник!