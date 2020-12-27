Пять правил идеального новогоднего стола

Диетолог Ирина Дядикова назвала изданию «Ура.ру» пять правил при организации новогоднего стола, которые помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие. В первую очередь специалист рекомендовала отказаться от варёной колбасы в оливье, заменив её на отварную куриную грудку, передает Medikforum.ru.

Второе правило - «оптимизировать» некоторые блюда, поскольку они получаются слишком жирными и тяжёлыми. Это касается знаменитой «селёдки под шубой». Диетолог считает, что в это блюдо не нужно добавлять картофель, поскольку он в сочетании с другими ингредиентами негативно отразится на пищеварении. Вместо него Дядикова советует положить немного яблока.

Правило №3 - отказаться от тяжёлых заправок для салатов и использовать в этих целях соус собственного приготовления на основе растительного масла, пряностей и лимона. Четвёртое правило - не злоупотреблять мандаринами, поскольку «агрессивная» кислота не идёт на пользу кишечнику, где и так преобладает собственная кислотность.