Вс, 27.12.2020
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Вишневое блаженство: как приготовить торт без выпечки и даже без печенья

ФОТО: Скриншот с Instagram

Youtube канал Simple Food Recipes поделился суперпростым рецептом домашнего торта. Этот торт готовится за 15-20 минут, и его не надо выпекать, даже печенье не надо покупать.

Для приготовления торта с вишней вам понадобится:

тонкий лаваш

консервированная вишня

сметана

вареная сгущенка.

Приготовить такой торт очень просто! Сначала надо нарезать лаваш на широкие полосы, в них закатать вишню. Выложить трубочки с вишней пирамидой, обильно промазывая каждый слой кремом из сметаны и сгущенки. Готовый торт поставить в холодильник на пару часов, чтобы настоялся.

Все готово, приятного аппетита!

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