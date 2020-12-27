Вишневое блаженство: как приготовить торт без выпечки и даже без печенья

Приготовить такой торт очень просто! Сначала надо нарезать лаваш на широкие полосы, в них закатать вишню. Выложить трубочки с вишней пирамидой, обильно промазывая каждый слой кремом из сметаны и сгущенки. Готовый торт поставить в холодильник на пару часов, чтобы настоялся.