Вишневое блаженство: как приготовить торт без выпечки и даже без печенья

Youtube канал Simple Food Recipes поделился суперпростым рецептом домашнего торта. Этот торт готовится за 15-20 минут, и его не надо выпекать, даже печенье не надо покупать.
Для приготовления торта с вишней вам понадобится:
тонкий лаваш
консервированная вишня
сметана
вареная сгущенка.
Приготовить такой торт очень просто! Сначала надо нарезать лаваш на широкие полосы, в них закатать вишню. Выложить трубочки с вишней пирамидой, обильно промазывая каждый слой кремом из сметаны и сгущенки. Готовый торт поставить в холодильник на пару часов, чтобы настоялся.
Все готово, приятного аппетита!