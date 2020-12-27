Лучшей моделью года стала 28-летняя американка

Отметим, что для выбора модели проводится голосование знатоки fashion-индустрии, состоящие из 250 экспертов модельного бизнеса, в том числе стилисты, фотографы, дизайнеры, парикмахеры, сообщает Topnews.ru.

И победительницей, как бы кому-то странным это не показалось любителям правила и стандартов модельного бизнеса, стала американская модель со швейцарскими корнями плюс-сайз Палома Эльсессер, которая снималась для таких популярным мировых брендов, как Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz.

Кроме того она не раз появлялась на обложках журналов Vogue, W, Wonderland Magazine и Glamour.

В свою очередь читатели с мнением экспертов не согласились, выбрав в победители южнокорейскую модель Чой Со-ра, которая ранее выиграла в передаче «Топ-модель по-корейски».

Это дало ей большой толчок в плане карьерного роста, так как она уже успела поучаствовать в модных показах Alexander Wang, Fendi, Versace, а также сотрудничала с мировыми брендами.