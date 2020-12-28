Все о диете Анны Седоковой: певица делится секретами своего похудения

После рождения третьего ребенка Анна Седокова заметно поправилась. До недавнего времени певицу вес устраивал, однако же теперь она решила избавиться от лишних кило. «Я похудела на четыре килограмма. Это только половина моей цели. Нет, я не гонюсь за стандартами, я просто хочу вернуть себя. После рождения сына во мне что-то поломалось. Сильная девочка променяла зал на пельмешки. Я ела все, что хотела. Безотказно. Ночью. Жареное. Фастфуд», — призналась 38-летняя артистка.

По словам исполнительницы, она стала тщательнее следить за своим питанием. Если раньше Анна ела и по ночам, то сейчас отказалась даже от дневных перекусов. «Я всегда знала, что мой организм — это не мусорка, туда не нужно кидать все, что осталось на столе или то, что не доел. Абсолютно каждый продукт, который ты съедаешь — это топливо твоего тела. Самое волшебное, что я слышу в последнее время, то это урчание своего живота. Организм всегда знает, когда он голоден, а я просто научилась его слушать. Я выжидаю этот момент», — отметила певица.

Седокова уверяет, что ни на каких диетах она не сидит. «Ненавижу их и любые запреты. Мне когда нельзя, то все можно. А тут представьте, что запретов на еду нет, но едим в определенное время. И когда ты столько терпел, то уже испортить все не хочется. Еще я прекратила себя искушать. Раньше заказывала продукты и брала пирожки, как бы для детей. И, конечно, через 15 минут после доставки они были во мне. Сейчас я заказываю только полезные продукты. Изучайте то, что вы едите. Это и есть вы. Витамины, полезные жиры, кальций — все это есть в магазине. Просто нужно выбрать себя, а не свои слабости», — посоветовала Анна.