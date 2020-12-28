Женщины назвали неожиданные возбуждающие их черты мужчин

Женщины рассказали, что способно возбудить их в представителях противоположного пола. Некоторые ответы оказались очень неожиданными, пишет Daily Mail со ссылкой на сайт Mumsnet.

Есть женщины, которых привлекает оголенный пресс, а кто-то без ума от вида мужских рук, управляющих авто и переключающих передачи. Во внешности партнеров дамы ценят римский профиль, ямочки на подбородке и ключицы.

При этом нашлись и такие оригиналки, которым кажутся привлекательными мужчины в шлепках или в килтах. Были и такие, кого возбуждает акцент и те, кто из всех представителей сильного пола выделяет именно ирландцев.

«Я мгновенно влюбляюсь, если он мило ведет себя с детьми»; «Игра на барабанах. Я видела нескольких очень сексуальных барабанщиков в свое время», — написали пользовательницы сайта.