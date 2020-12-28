Василиса Володина рассказала, каким должен быть наряд на Новый год

Поскольку отступающий 2020-й – это год Луны. Он вывел на первый план базовые ценности, поднял гуманитарные темы и напомнил о важности человеческой жизни. «Это все светлое, прозрачное, зеленоватое, мягкое, домашнее. Луна сдает свои позиции только в конце марта, так что пижамы рано снимать», - отметила Василиса.

Наступающий 2021-й станет годом Сатурна, который будет отмечен строгостью, дисциплиной и ограничениями. И в одежде стоит придерживаться аналогичных принципов. «Смесь черного и белого, или черного и прозрачного. Но так, чтобы платье не было колюще-режущим орудием пытки. Еще лучше подобрать наряд такой, чтобы потом использовать его в повседневной жизни», - порекомендовала телеастролог.