Василиса Володина рассказала, каким должен быть наряд на Новый год

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, астролог Василиса Володина рассказала, каким должен быть наряд для встречи Нового года, пишет teleprogramma.pro.
Поскольку отступающий 2020-й – это год Луны. Он вывел на первый план базовые ценности, поднял гуманитарные темы и напомнил о важности человеческой жизни. «Это все светлое, прозрачное, зеленоватое, мягкое, домашнее. Луна сдает свои позиции только в конце марта, так что пижамы рано снимать», - отметила Василиса.
Наступающий 2021-й станет годом Сатурна, который будет отмечен строгостью, дисциплиной и ограничениями. И в одежде стоит придерживаться аналогичных принципов. «Смесь черного и белого, или черного и прозрачного. Но так, чтобы платье не было колюще-режущим орудием пытки. Еще лучше подобрать наряд такой, чтобы потом использовать его в повседневной жизни», - порекомендовала телеастролог.
Василиса Володина при этом подчеркнула, что от выбранного по всем правилам платья реки вспять не повернут. И эта тема, на самом деле, яйца выеденного не стоит. «Главное, чтобы Вы выглядели уместно, чувствовали себя уверенно и нравились себе», - дала главный совет Володина.