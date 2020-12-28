ВИДЕО! ⟩ Эстонский дизайнер Диана Денисова показала, как можно из обычной блузки сделать шикарный праздничный наряд

«Сейчас большие вечеринки запрещены, но женщине всегда хочется чего-то новенького, я говорю про одежду. Однако вкладывать деньги в дорогостоящий наряд не хочется. Мы не знаем, какой будет мода после пандемии, да и меняется она каждые два-три месяца. Поэтому я решила создать новый и нарядный образ своими руками, из того, что было, - говорит Диана. - Я уверена, что каждая женщина справится с таким элегантным и стильным превращением».

Сегодня мы обычную блузку или рубашку превращаем в элемент нарядного образа.

1. Находим подходящую блузку, которую можно отрезать по линии талии. Это может быть и рубашка - ваша или мужа. Если застежка спереди, то после переделки блузка превратится в оригинальный жакетик.

2. Подбираем ткань подходящего к блузке цвета для пояса-банта.

3. Обозначаем линию талии. Для этого надеваем блузку и на себе (!), на талии завязываем узкую ленточку. Прикалываем ее булавками к блузке.

4. Снимаем блузку с приколотой ленточкой, раскладываем на столе.

5. На талии блузка должна сидеть плотно. Если это так, то просто отрезаем лишнюю ткань на 8 см ниже обозначенной нами линии талии.

6.Если же блузка была объемной, то подрезаем ее на 2 см ниже обозначенной нами линии талии и дополнительно подготавливаем и пришиваем к блузке плотно сидящий на талии пояс.

7. Низ блузки подворачиваем два раза, прострачиваем. Таким образом у нас появляется плотный цельнокроеный пояс (для блузки, которая плотно сидит по линии талии). Или пришиваем отдельно выкроенный и подготовленный пояс для объемной блузки или блузки, ткань которой тянется.

8. Подготавливаем пояс-бант. Он состоит из двух частей-хвостиков, длина каждой из которых составляет 140 см. А ширина должна быть такой: с одного конца 20 см, с другого 10-12 см. Длина хвостиков будет меняться в зависимости от размера талии и желаемой величины банта. 140 см идеально для талии в 70-74 см и небольшого бантика. Выкройка опубликована в предыдущем посте (смотрите ЗДЕСЬ!).

9. Выкраиваем хвостики и обрабатываем с трёх сторон: с двух длинных и с самой короткой.

10. Прикалываем хвостики к боковым швам блузки. Прикалываем их необработанным краем, драпируя его до 8 см.

11. Настрачиваем хвостики. Переворачиваем каждый хвостик, накрывая припуск на шов, делаем ещё одну строчку сверху. Таким образом, мы дважды закрепили хвостики на боковых швах и закрыли некрасивый припуск на шов.

12. Наша блузка готова.