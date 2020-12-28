Уже не модно: семь фасонов платьев, которые не стоит покупать в 2021 году

Если вы не можете выбрать платье на Новый год, посмотрите сначала те, которые покупать точно не стоит — это упростит выбор.

Платье с кружевами

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Обтягивающий гипюр уже не в моде, то же самое касается и вставок из него — про эти платья давно пора забыть. Если хочется кружев, выбирайте плотную текстуру из хлопка и настоящую вязку, а не его имитацию.

Платье-свитер

Бандажное платье

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Летучая мышь

Это даже некрасиво, и сложно сказать, почему мы их так любили. Платье с летящими рукавами сразу превращает любую фигуру в перевернутый треугольник, делая плечи шире. Уж лучше выбрать другое платье свободного и прямого кроя — получится модный небрежный стиль, не портящий фигуру и скрывающий несовершенства.

Баска

Да, баска неплохо подчеркивает талию, но выглядит уже скучно и немодно. Замените платья с баской на классические с запахом — они тоже создают эффект точеной талии и никогда не выходят из моды.

Платье-маллет

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Платье с удлиненным сзади подолом еще как-то можно допустить в вечернем варианте, когда все выглядит торжественно и гармонично. Но про трикотажные и шифоновые повседневные варианты нужно забыть навсегда. Нет, они не портят фигуру — просто уже устарели.

Платье из неопрена