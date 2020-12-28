Как выглядеть похудевшей с помощью прически? Десять идей для Нового года

Длинная челка

Длинная челка визуально вытягивает лицо, делая его «стройнее». Важно, чтобы челка была ниже бровей, тогда «проблемные» участки будут удачно скрыты.

Косой пробор

При асимметричных стрижках, когда объем волос в правой и левой части головы отличается, лицо выглядит довольно худощавым. А вот прямой пробор, наоборот, расширяет лицо, поэтому круглолицым девушкам лучше от него отказаться.

Легкие пряди

Любите собирать волосы в хвост, но переживаете, что лицо с такой прической кажется слишком круглым? Оставьте несколько прядей у лица — это скроет пухлые щечки и добавит образу небрежности и легкости.

Низкий пучок

Еще одно отличное решение для обладательниц пухлых щечек. Объем лица зрительно уменьшается, если сделать асимметричную укладку, зафиксировав ее низким пучком.

Эффект «после душа»

Визуально стройнят лицо так называемые влажные укладки. Правда, этот метод потребует использования укладочных средств, чтобы волосы казались чуть влажными.

Небрежная прическа

Если волосы слегка растрепаны, лицо будет выглядеть довольно худощавым. Кроме того, такая прическа еще и молодит.

Объем

Ну, тут все просто: чем объемнее выглядит ваша прическа — тем более «стройным» кажется ваше лицо.

Косая челка

Стоит лишь прикрыть часть лба челкой — и превосходный эффект гарантирован!

Редкая челка

Значительно удлиняет лицевой овал редкая, но длинная челка.

Завивка и пучок