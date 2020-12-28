КРАСОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Кадриоргском дворце состоялось феерическое шоу «Рождественское путешествие\Voyage en pèride de Noël»

Каждое выступление моделей сопровождалось костюмированным спектаклем. Яркие и незабываемые эмоции. Потрясающая хореография.

В завершении вечера была вручена премия им. Ивана Ивановича Шишкина, учрежденная графом Филиппом де Баняжа и графиней Татьяной де Баняжа. Премии удостоился режиссер Олег Беседин за огромный вклад в искусство.