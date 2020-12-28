Пн, 28.12.2020
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КРАСОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Кадриоргском дворце состоялось феерическое шоу «Рождественское путешествие\Voyage en pèride de Noël»

22 декабря в Екатерининском дворце состоялся совместный показ театра мод Natali и известного эстонского художника-модельера Дениса Мистюрина. Модели демонстрировали женственные и сексуальные наряды для праздничных мероприятий.

Цветочное дефиле представила Татьяна Фитания - флорист и дизайнер.

Каждое выступление моделей сопровождалось костюмированным спектаклем. Яркие и незабываемые эмоции. Потрясающая хореография.

На мероприятии выступила оперная дива Мария Веретенина.  

Праздничное настроение создавали молодые талантливые музыканты. 

В завершении вечера была вручена премия им. Ивана Ивановича Шишкина, учрежденная графом Филиппом де Баняжа и графиней Татьяной де Баняжа. Премии удостоился режиссер Олег Беседин за огромный вклад в искусство.

Организаторы мероприятия Наталья Лиски и Татьяна Фитания.

Смотрите галерею!

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