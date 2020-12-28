КРАСОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Кадриоргском дворце состоялось феерическое шоу «Рождественское путешествие\Voyage en pèride de Noël»

22 декабря в Екатерининском дворце состоялся совместный показ театра мод Natali и известного эстонского художника-модельера Дениса Мистюрина. Модели демонстрировали женственные и сексуальные наряды для праздничных мероприятий.
Цветочное дефиле представила Татьяна Фитания - флорист и дизайнер.
Каждое выступление моделей сопровождалось костюмированным спектаклем. Яркие и незабываемые эмоции. Потрясающая хореография.
На мероприятии выступила оперная дива Мария Веретенина.
Праздничное настроение создавали молодые талантливые музыканты.
В завершении вечера была вручена премия им. Ивана Ивановича Шишкина, учрежденная графом Филиппом де Баняжа и графиней Татьяной де Баняжа. Премии удостоился режиссер Олег Беседин за огромный вклад в искусство.
Организаторы мероприятия Наталья Лиски и Татьяна Фитания.
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