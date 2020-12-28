Поразите гостей на Новый год: бутерброды с селедкой и киви

Для них достаточно иметь минимум ингредиентов, зато универсальная закуска будет готова примерно за 5 минут, особенно если сельдь вы приобрели в пресервах, а не целую. Киви приобретайте плотные, а не мягкие, чтобы плод придавал сладко-кислую нотку блюду. Обмазывать бутерброды лучше всего нежирным майонезом без вкусовых добавок, чтобы он не приглушал аромат рыбы. Идеально подойдет для украшения измельченная зелень: зеленый лук, петрушка или укроп, делится портал Nakormi.com.

Ингредиенты

1 киви

2–3 ломтика черного хлеба

сельдь в масле (пресервы) — несколько ломтиков

1 ч. л. майонеза низкой жирности

Приготовление

1. Выбирая хлеб, предпочитайте бородинский: его горьковатый вкус подчеркнет вкус селедки. Можно использовать хлеб с семечками, зерновыми или тмином. Если бородинского хлеба не найдется, возьмите ржаной, в крайнем случае можно и белый. Разрежьте хлеб на пластины (ломти), а сами пластины располовиньте по диагонали на треугольники: это будет посимпатичнее, особенно для праздничного стола.

2. Смажьте ломтики хлеба майонезом.

3. Выложите на бутерброды по 1–2 кусочка сельди. Если вы приобрели целую тушку рыбы, предварительно разделайте ее на филе, отделите от косточек и нарежьте порционными кусочками.

4. Киви очистите от кожуры, промойте и нарежьте кружочками. Выложите их на бутерброды. Можно нарезать киви мелкими кубиками или сделать из него сальсу, перемешав с маринованным луком.