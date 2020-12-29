Табу: Александр Васильев рассказал, что нельзя носить женщинам после 40

Историк моды Александр Васильев четко определил, что нельзя носить женщинам после 40 лет. Он поведал об этом, отвечая в stories на серию вопросов своих подписчиков в Instagram. Один из них касался общих тенденций для дам на пятом десятке, пишет Пятый канал.
— спросила гуру моды одна из пользовательниц.
— категорично заявил стилист.
Васильев в последнее время активно развивает соцсети и общается с фанатами. Там он не только дает советы по поводу современного женского гардероба, но и раскрывает некоторые секреты моды прошлого.
Например, недавно он разрушил миф о стройности красавиц начала XX века. Оказалось, что их тонкие талии часто были следствием умелого ретуширования фотографий.