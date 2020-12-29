Табу: Александр Васильев рассказал, что нельзя носить женщинам после 40

Историк моды Александр Васильев четко определил, что нельзя носить женщинам после 40 лет. Он поведал об этом, отвечая в stories на серию вопросов своих подписчиков в Instagram. Один из них касался общих тенденций для дам на пятом десятке, пишет Пятый канал.