Пять растений, которые заменят новогоднюю елку

В холодной Дании, оказывается, тоже есть сельское хозяйство. Примерно половина всей продукции — это идеальные пихты из местных питомников, которые перед Рождеством разлетаются по всему миру как горячие праздничные печенья. Если приобрести такое дерево в горшке и умеренно поливать, оно простоит не только до 8 марта, но до самых майских праздников (и не осыплется!). Многие считают, что пихты намного дороже елок, это вовсе не так — цены на них начинаются от 599 рублей. Результат выходит даже экономичнее: срезанная ель высохнет через две недели, а пихта продержится до весны. Более того, потом ее можно будет высадить на дачном участке, где она будет радовать вас еще долгие годы. Украшать пихту — одно удовольствие. Ее ветви плотные и упругие, иглы толстые, закругленные и почти не колючие, а идеальная конусообразная форма деревца позволяет правильно развесить гирлянду даже убежденному перфекционисту. Датским фермерам удается достигать такого эффекта благодаря опыту: они занимаются разведением рождественских деревьев уже многие поколения. В природе пихта вырастает до 60 метров, но для праздника можно подобрать подходящий размер в зависимости от вкуса хозяев и высоты потолков, делится портал Marie Claire .

Пуансеттией каждый год перед Рождеством украшают дома европейцы и американцы. Заграничную альтернативу русской елке называют еще «рождественской звездой» — дело в том, что пуансеттия зацветает как раз в конце декабря, при этом ее прицветники образуют форму звезды. В Америке даже придумали легенду, объясняющую это название. У мальчика не было денег, чтобы оставить пожертвование в храме, и он решил нарвать по дороге цветов и принести хотя бы скромный букетик — малыш верил, что Христос обрадуется его подарку. Когда он вошел в церковь, цветы вдруг распустились — это было настоящее рождественское чудо! С тех пор пуансеттия, согласно поверью, расцветает каждый год в декабре. В дикой природе пуасеттию можно встретить в тропических лесах Мексики (там этот кустарник вырастает до трех метров). Но домашняя пуансеттия подпирать потолок не будет: прошло 200 лет с тех пор как этот цветок вывезли из джунглей в США и над ним здорово потрудились селекционеры — комнатный вариант растения редко дорастает до 50 сантиметров. На Западе к пуансеттии относятся почти как к елке: когда заканчивается цветение и растение начинает чахнуть, от него просто избавляются. Почему бы не последовать примеру европейцев? Тем более, удовольствие это недорогое: от 99 рублей за штуку. Можно взять сразу несколько и украсить все комнаты в доме. Но если немного постараться, цветок может цвести и радовать хозяев не один год. Ему нужно давать много света, но не ставить под прямые солнечные лучи. Держать обязательно в тепле (при температуре 20–24 градуса) и беречь от сквозняков. Поливать цветок нужно водой, которая теплее комнатной на пару градусов, а еще лучше — ежедневно опрыскивать, чтобы пуансеттия чувствовала себя как в родных влажных мексиканских тропиках.