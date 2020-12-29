Пять растений, которые заменят новогоднюю елку

Если под конец года вас охватило страстное желание перемен, начните с главного украшения любого декабрьского помещения — рассказываем, какие альтернативы традиционной елке могут быть.
Твердо решили приучать себя к экологической сознательности? Начните в канун Нового года ─ с отказа от елки с ближайшего елочного базара. Приводим пять прекрасных альтернативных вариантов, которые помогут сделать это безболезненно, прибавят оригинальности интерьеру и сохранят природу.
Пихта
В холодной Дании, оказывается, тоже есть сельское хозяйство. Примерно половина всей продукции — это идеальные пихты из местных питомников, которые перед Рождеством разлетаются по всему миру как горячие праздничные печенья. Если приобрести такое дерево в горшке и умеренно поливать, оно простоит не только до 8 марта, но до самых майских праздников (и не осыплется!). Многие считают, что пихты намного дороже елок, это вовсе не так — цены на них начинаются от 599 рублей. Результат выходит даже экономичнее: срезанная ель высохнет через две недели, а пихта продержится до весны. Более того, потом ее можно будет высадить на дачном участке, где она будет радовать вас еще долгие годы. Украшать пихту — одно удовольствие. Ее ветви плотные и упругие, иглы толстые, закругленные и почти не колючие, а идеальная конусообразная форма деревца позволяет правильно развесить гирлянду даже убежденному перфекционисту. Датским фермерам удается достигать такого эффекта благодаря опыту: они занимаются разведением рождественских деревьев уже многие поколения. В природе пихта вырастает до 60 метров, но для праздника можно подобрать подходящий размер в зависимости от вкуса хозяев и высоты потолков, делится портал Marie Claire.
Пуансеттия («Рождественская звезда»)
Пуансеттией каждый год перед Рождеством украшают дома европейцы и американцы. Заграничную альтернативу русской елке называют еще «рождественской звездой» — дело в том, что пуансеттия зацветает как раз в конце декабря, при этом ее прицветники образуют форму звезды. В Америке даже придумали легенду, объясняющую это название. У мальчика не было денег, чтобы оставить пожертвование в храме, и он решил нарвать по дороге цветов и принести хотя бы скромный букетик — малыш верил, что Христос обрадуется его подарку. Когда он вошел в церковь, цветы вдруг распустились — это было настоящее рождественское чудо! С тех пор пуансеттия, согласно поверью, расцветает каждый год в декабре. В дикой природе пуасеттию можно встретить в тропических лесах Мексики (там этот кустарник вырастает до трех метров). Но домашняя пуансеттия подпирать потолок не будет: прошло 200 лет с тех пор как этот цветок вывезли из джунглей в США и над ним здорово потрудились селекционеры — комнатный вариант растения редко дорастает до 50 сантиметров. На Западе к пуансеттии относятся почти как к елке: когда заканчивается цветение и растение начинает чахнуть, от него просто избавляются. Почему бы не последовать примеру европейцев? Тем более, удовольствие это недорогое: от 99 рублей за штуку. Можно взять сразу несколько и украсить все комнаты в доме. Но если немного постараться, цветок может цвести и радовать хозяев не один год. Ему нужно давать много света, но не ставить под прямые солнечные лучи. Держать обязательно в тепле (при температуре 20–24 градуса) и беречь от сквозняков. Поливать цветок нужно водой, которая теплее комнатной на пару градусов, а еще лучше — ежедневно опрыскивать, чтобы пуансеттия чувствовала себя как в родных влажных мексиканских тропиках.
Мандариновое дерево
Новый год прочно ассоциируется у нас с салатом оливье и запахом мандаринов. Чтобы новогоднее настроение в буквальном смысле витало в воздухе, вместо елки можно нарядить комнатное цитрусовое дерево. Собственно, его наряжать-то не нужно — цитрусы продают уже украшенными сочными плодами. Кстати, одна из последних модных тенденций — выращивать в квартирах лимоны. Они наполняют воздух приятным ароматом, а при надлежащем уходе способны принести и неплохой урожай. Правда, ждать созревания плодов придется как ребенка — девять месяцев. Плюс ко всему лимоны достаточно капризны: боятся сквозняков, но не любят душного помещения. Им нужен свет, но прямые солнечные лучи могут повредить листья. Еще одно цитрусовое дерево — мандарин. В отличие от лимонов, мандарины очень любят свет и не боятся солнца. Зимой им лучше продлевать световой день с помощью лампы. Правда, делать это нужно постепенно, иначе растение может не понять, что происходит, и от стресса сбросить листья. Наконец, самый экзотический комнатный цитрус — кумкват, плоды которого едят прямо с кожей. Внешне они похожи на маленькие мандаринки (собственно, само название произошло от двух китайских слов «кам куат» — «золотой мандарин», исковерканных испанцами). Так же, как и мандарин, кумкват любит солнце и влажный климат. Поэтому если в квартире слишком сухо, в знак протеста растение может осыпаться. Чтобы этого не произошло, регулярно опрыскивайте его, а рядом поставьте увлажнитель или плошку с водой. Народная примета: в канун праздника обязательно сорвите плод с вашего цитрусового дерева, загадайте желание и съешьте — загаданное сбудется.
Ардизия
Ардизия — это еще одно растение, ассоциирующееся с новогодним праздником. Его называют «рождественской ягодой» — такое прозвище маленькое деревце получило за мелкие красные плоды. В канун Нового года ягодок на ветках появляется особенно много, а их цвет становится особенно насыщенным (кстати, второе название ардизии — «коралловое дерево»). Ардизии не нужны прямые солнечные лучи, поэтому на подоконник ее лучше не ставить. А вот зимой, когда рано смеркается, оптимально подсвечивать растение лампой. Деревце очень любит свежий воздух, поэтому комнату, где оно находится, нужно проветривать. Несмотря на тропическое происхождение, ардизия нормально чувствует себя при температуре 15–18 градусов (а при необходимости может перенести и 7 градусов тепла), но комфортнее всего «коралловому дереву» при комнатной температуре (22–24 градуса). Ягоды ардизии держатся на ветках несколько месяцев. Кстати, в январе, после Нового года, можно сорвать самые крупные, вытащить косточки, посадить в горшок и накрыть пленкой или стеклом. Но ждать первых ростков придется полтора месяца, а первых цветков — как в известной пословце, вообще три года. Ягодами, кстати, лучше только любоваться: плоды, в принципе, безвредные, но реакция организма может оказаться непредсказуемой.
Шлюмбергера
У многих в детстве было желание украсить вместо елки кактус. Это вполне понятно — оба растения зеленого цвета и покрыты иголками. Оказывается, «рождественский кактус» существует, вот только наряжать его не надо — он сам себя украсит ярко-красными цветами. Шлюмбергера еще называют «декабристом», но не за революционный настрой, а потому, что период его цветения начинается под Новый год — в декабре. В отличие от большинства сородичей этот вид кактуса любит влагу, особенно когда расцветает. Причина в том, что в природе он обитает во влажных лесах Бразилии, поэтому его нужно хорошо поливать и опрыскивать. Солнечный свет «рождественский кактус» не любит, поэтому на окне его лучше не держать. Зато он отлично переносит большую амплитуду температур — от +2 до +38 градусов. Но если вы хотите, чтобы кактус зацвел, «воспитывайте» его при комнатной температуре. Будьте готовы к тому, что в период цветения растение капризничает, поэтому лучше к нему лишний раз не прикасаться: не перемещать и не двигать (при перемене места шлюмбергера от стресса может сбросить бутоны и испортить весь праздник).