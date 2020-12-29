Эвелина Бледанс: «Просила хорошего мужа. Получила»

Актриса Эвелина Бледанс опубликовала в своем Instagram фотографию, которая удивила ее подписчиков. На снимке артистка позирует вместе с импозантным мужчиной. Фолловеры опознали в нем актера Александра Арсентьева, известного по ролям в таких сериалах, как «Почти семейный детектив» и «Шифр».

На выложенной фотографии Александр нежно обнимает Эвелину на фоне зимнего леса. «Просила хорошего нового мужа. Получила. Мы подходим друг другу?» – интригующе подписала кадр актриса.

Поклонники сразу же поняли, что Бледанс говорит о совместных съемках в проекте с Арсентьевым. Однако внимание подписчиков привлекла последняя фраза в подписи: «Очень похож на моего реального».