Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Ну что, до встречи года Металлического Быка осталось не так уж много времени, а о праздничном меню пора подумать заранее. Для нас же важно, чтобы "хозяин" Нового года-2021 был доволен и максимально поддерживал нас. И если помимо оливье и "Мимозы" есть желание поколдовать на кухне, к вашему вниманию варианты новогодних холодных закусок, которые понравятся и вам, и гостям, и Быку, пишет Сегодня.
Мусс из авокадо и красной рыбы
Ингредиенты (на 1 порцию)
- 1 шт. – авокадо
- 50 г – слабосоленая красная рыба
- 1 ст. л – растительное масло
- 1 ч. л – сок лимона
- щепотка сахара, соль, перец зелень по вкусу
Способ приготовления
- Авокадо очистить, нарезать, измельчить в блендере. Сбрызнуть соком лимона, чтобы оно не потемнело.
- В пюре добавить щепотку сахара и соли, растительное масло.
- Выкладываем на тарелку, сверху кладем мелко нарезанную рыбу, посыпаем зеленью.
Канапе с моцареллой
Время приготовления
30 мин
Ингредиенты
- 400 гр слоеное тесто
- 1 яйцо, слегка взбитое
- 10 шариков моцареллы
- 5-7 вяленых помидоров, нарезанных небольшими кусочками
- 2 ст. л песто
- 20 маленьких листьев базилика
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Разверните тесто и смажьте его яйцом, затем нарежьте тесто пополам и поместите один кусок поверх другого, чтобы получилось два слоя теста.
- Разрежьте тесто примерно на 20 маленьких квадратов (4 на 5 квадратов).
- Выложите квадраты на подготовленный противень и запекайте 10 мин.
- Разрежьте шарик моцареллы пополам и положите по кусочку на каждую слойку. Снова поставить в духовку на 1-2 мин, чтобы сыр растопился.
- Выложите слойки на тарелку и положите сверху кусочек вяленого помидора, украсьте песто, базиликом.
Сливочная паста с красной икрой
Эту нежную сливочную пасту можно подавать с кексами, гренками или крекером.
Время приготовления
10 мин
Ингредиенты
- 100-120 г лососевой икры + еще немного для украшения
- 250 г творога жирностью 9%
- 100 г сметаны жирностью 20%
- 2-3 ст. л. сливок жирностью от 30%
- 1 небольшая луковица шалота
- 2 ст. л. лимонного сока
- листики 3-4 веточек укропа + для украшения
- соль, черный перец
Способ приготовления
- Творог протрите через сито. Взбейте его миксером вместе со сметаной, сливками, лимонным соком и мелко нарезанным укропом. Посолите и поперчите.
- Добавьте икру и перемешайте. Переложите пасту в небольшие вазочки, или красивые розетки для варенья. Подавайте или с кексами, или с гренками, или с крекером. Каждую порцию украсьте укропом и красной икрой.
Авокадо, фаршированное креветочным салатом
Время приготовления
30 мин
Ингредиенты
- 100 г вареных креветок
- 2 авокадо
- 3-4 вяленых помидора
- горсть зеленого базилика
- 1 перец чили
- сок половины лимона
- 3 ст. л. крошек свежего белого хлеба
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль по вкусу, вареное яйцо для украшения
- 2-3 ч. л. красной икры для украшения
Способ приготовления
- Вяленые помидоры мелко нарежьте. Листья базилика нарежьте соломкой (4 листочка оставьте для украшения).
- Чили очистите от семян и тонко нарежьте. Порежьте креветки. Хлебные крошки подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку. Ложкой выньте мякоть (шкурки сохраните). Выложите мякоть в миску, разомните и сбрызните лимонным соком.
- Смешайте авокадо со всеми остальными ингредиентами.
- Наполните получившейся смесью половинки авокадо, выложите на блюдо, украсьте икрой и измельченным яйцом. Охладите перед подачей.
Роллы из лаваша с лососем
Время приготовления:
15 минут
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 листа
- Лосось слабосоленый – 200 г
- Сливочный сыр – 150 г
- Помидор – 2 шт. средних
- Лук зеленый – 1 маленький пучок
- Листья салата – 6-8 шт.
- Лимонный сок
- Свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем.
- Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком.
- Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час.
- Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.
Паштет из куриной печени с тыквой
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 150 г тыквы
- 2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)
- 2 ст. л. белого вина
- 10 горошин розового перца
- 6 сушеных ягод можжевельника
- 6 горошин черного перца
- Сливочное масло для жарки и для заливки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла.
- Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить.
- Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера.
- Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить.
- Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком.
- На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать.
- Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать.
- Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.
Соус дип из лосося с зеленью
Время приготовления:
20 минут
Ингредиенты:
- Копченое филе лосося – 100 г
- Натуральный йогурт – 1 баночка
- Тертый сыр – 3 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Зелень укропа – 2 ст.л.
- Шнитт-лук – 2 ст.л.
- Соль, молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу и зелень мелко нарезать.
- Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке.
- Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут.
- Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами.
- Остатки дипа хранить в холодильнике.
Сырные шарики с орехами, клюквой и петрушкой
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- Сушеная клюква – 0,5 стакана
- Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.
- Сливочный сыр – 225 г
- Тертый острый чеддер – 1 стакан
- Вустерский соус – 1 ч.л.
- Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана
- Измельченная петрушка – 1 стакан
Способ приготовления:
- Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе.
- В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус.
- Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать.
- Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
- Подавать сырные шарики вместе с вином.
Совет: чтобы закуска была вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.