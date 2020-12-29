Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Ну что, до встречи года Металлического Быка осталось не так уж много времени, а о праздничном меню пора подумать заранее. Для нас же важно, чтобы "хозяин" Нового года-2021 был доволен и максимально поддерживал нас. И если помимо оливье и "Мимозы" есть желание поколдовать на кухне, к вашему вниманию варианты новогодних холодных закусок, которые понравятся и вам, и гостям, и Быку, пишет Сегодня.