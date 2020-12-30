Как в три шага создать классный образ на Новый год: короткая инструкция

Несмотря на то что из-за пандемии большинство людей во всем мире намерены отмечать Новый год 2021 дома, астрологи советуют между уютной домашней одеждой и платьем выбрать все-таки второе. Фасон не важен, а вот цвет имеет значение.

Как подобрать наряд на Новый год в три шага

Шаг 1 – платье

Платье в блестках и пайетках прекрасно подойдет для новогодней вечеринки. Мерцать как диско-шар на танцах 80-х – вот главный тренд 2021 года.

Если же 31 декабря вы хотите ограничиться только блеском в глазах, стилист рекомендует белый, голубой или серый цвета. А вот классический черный оставьте на встречу выпускников. Будущий хозяин года против принтов, темных оттенков и красного.

Шаг 2 – макияж

Идеальный тон, скульптурирование, хайлайтер, зачесанные наверх брови – это создаст вам максимально свежий, яркий и естественный образ.

Красную помаду лучше отложить в ящик, королева ночи – нюд или просто блеск. Матовые губы уже не в моде. Также забудьте о цветных стрелках на веках. А вот smoky eyes могут стать идеальным решением.

Шаг 3 – прическа