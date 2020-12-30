Бассейн, хулахуп и прыжки на батуте: Хайди Клум рассказала, как поддерживает себя в форме

Мне повезло, что у меня дома есть бассейн. Когда началась пандемия, я плавала по 20 кругов в день. Такие упражнения с низкой отдачей подходят мне гораздо лучше, чем упражнения на беговой дорожке. Хулахупинг тоже прекрасный вариант, как и прыжки на батуте,