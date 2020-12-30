Бассейн, хулахуп и прыжки на батуте: Хайди Клум рассказала, как поддерживает себя в форме

В свои 47 лет знаменитая немецкая модель Хайди Клум замечательно выглядит — она стройна и подтянута. Ее прекрасный внешний вид — результат постоянной работы над собой и своим телом. Хайди много времени уделяет занятиям спортом, что помогает ей оставаться в отличной форме. В интервью британскому журналу Women's Health она рассказала, какие тренировки предпочитает, пишет Сплетник.
Как призналась Хайди, сохранить фигуру, после того как ей исполнилось 40 лет, ей помогли нетрадиционные упражнения с низкой отдачей. В то время как некоторые выбирают структурированные планы тренировок и странные диеты, Хайди отдает предпочтение занятиям с обручем, прыжкам на батуте и плаванию в бассейне каждый день.
Мне повезло, что у меня дома есть бассейн. Когда началась пандемия, я плавала по 20 кругов в день. Такие упражнения с низкой отдачей подходят мне гораздо лучше, чем упражнения на беговой дорожке. Хулахупинг тоже прекрасный вариант, как и прыжки на батуте,
— сказала Клум.
Хайди призналась, что сохранить форму ей помогает и воспитание четверых детей: 16-летней Хелен, 15-летнего Генри, 14-летнего Йохана и 11-летней Лу.
Я бегаю, прыгаю на батуте в саду у себя дома в Лос-Анджелесе и делаю упражнения с собственным телом, в том числе много приседаний. Я очень много двигаюсь, бегая за четырьмя детьми, двумя собаками и кошкой,
— заключила она.
Недавно Хайди призналась, что во время работы моделью она постоянно сидела на диетах, однако сейчас больше этого не делает, чему очень рада.
Я больше не борюсь с едой после многих лет соблюдения диет из-за карьеры модели. Я довольна тем, кто я есть, поскольку теперь у меня есть возможность просто выбирать правильную еду,
— говорила звезда.