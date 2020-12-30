Гороскоп любви для всех знаков Зодиака на 2021 год

Но все же в сторону стабильности мы направимся. Финансовое благосостояние возрастет. Бык — семейный знак, поэтому ожидаем укрепления и в этой сфере.

Нельзя сказать, хороший это или плохой год. Как и о годе предыдущем. Есть много нюансов, различных точек зрения, а также интерпретаций одних и тех же событий или предсказаний звезд. Поэтому я считаю, что нужно слушать себя, опираться на гороскоп, взвешивать ситуацию, а затем принимать решения. Кроме вас самих вас так хорошо никто не знает!

Предыдущий год был не без сюрпризов. И в следующем году мы все же вступим в более стабильный период. Хотя на круги своя уже, конечно, не вернемся.

Что ждет в любви разные знаки зодиака в 2021 году?

Овен (21.03 — 19.04)

Будут взлеты и падения, страсти и переживания. Не стоит заводить курортные романы. В начале года есть вероятность появления в поле зрения бывшей пассии. Не стоит тратить на нее время. Вас ожидает множество новых знакомств: контролируйте эмоции и чувства. Не стоит вступать в параллельные отношения. Гармония в личной жизни ожидается в середине года. А конец года увенчается разногласием, способным привести к разрыву. Причина — в вас, в финансах.

Телец (20.04 — 20.05)

Тельцы жаждут сердечной привязанности. И в 2021 году дождутся ее. Причем могут даже пойти на возобновление старых отношений, ведь не очень-то любят новшества. Вас ожидают мелодрамы, бури эмоций, будет совсем как в студенчестве! Семейные Тельцы также испытают весь спектр чувств со своей половинкой. В марте могут зародиться глубокие чувства, но не спешите претворять все мечты в реальность, лучше это делать постепенно. А вот октябрь — максимально страстный месяц для вас в новом, 2021 году.

Близнецы (21.05 — 21.06)

Год Быка подарит эмоции, они не дадут покоя. Захочется свободы. И вас будет тяготить любой вид привязанности и зависимости. Особенно вас не устроит общение со скучными партнерами. И вы найдете того, кто будет неординарен и интересен вам. Не сказать что вы будете полностью подходить друг другу, но этот союз станет яркой страничкой в вашей жизни. Конечно, такие отношения для создания брака не подходят. Но вас это совсем не будет беспокоить.

В марте можно смело менять свой образ жизни, стиль, взгляды. Это месяц полной свободы для вас. В начале зимы 2021 года лучше раздать все долги.

Рак (22.06 — 22.07)