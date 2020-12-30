Гороскоп любви для всех знаков Зодиака на 2021 год

2021 год — какой он будет? Такой, как сам представитель этого года: сильный, решительный, надежный. Бык успешен, когда принимает решения согласно своим принципам. Амбициозный, но консервативный; стабильный, но способный на агрессию. Явно, что простым этот год никак не может быть, друзья, пишет Wday.
Но все же в сторону стабильности мы направимся. Финансовое благосостояние возрастет. Бык — семейный знак, поэтому ожидаем укрепления и в этой сфере.
Нельзя сказать, хороший это или плохой год. Как и о годе предыдущем. Есть много нюансов, различных точек зрения, а также интерпретаций одних и тех же событий или предсказаний звезд. Поэтому я считаю, что нужно слушать себя, опираться на гороскоп, взвешивать ситуацию, а затем принимать решения. Кроме вас самих вас так хорошо никто не знает!
Предыдущий год был не без сюрпризов. И в следующем году мы все же вступим в более стабильный период. Хотя на круги своя уже, конечно, не вернемся.
Что ждет в любви разные знаки зодиака в 2021 году?
Овен (21.03 — 19.04)
Будут взлеты и падения, страсти и переживания. Не стоит заводить курортные романы. В начале года есть вероятность появления в поле зрения бывшей пассии. Не стоит тратить на нее время. Вас ожидает множество новых знакомств: контролируйте эмоции и чувства. Не стоит вступать в параллельные отношения. Гармония в личной жизни ожидается в середине года. А конец года увенчается разногласием, способным привести к разрыву. Причина — в вас, в финансах.
Телец (20.04 — 20.05)
Тельцы жаждут сердечной привязанности. И в 2021 году дождутся ее. Причем могут даже пойти на возобновление старых отношений, ведь не очень-то любят новшества. Вас ожидают мелодрамы, бури эмоций, будет совсем как в студенчестве! Семейные Тельцы также испытают весь спектр чувств со своей половинкой. В марте могут зародиться глубокие чувства, но не спешите претворять все мечты в реальность, лучше это делать постепенно. А вот октябрь — максимально страстный месяц для вас в новом, 2021 году.
Близнецы (21.05 — 21.06)
Год Быка подарит эмоции, они не дадут покоя. Захочется свободы. И вас будет тяготить любой вид привязанности и зависимости. Особенно вас не устроит общение со скучными партнерами. И вы найдете того, кто будет неординарен и интересен вам. Не сказать что вы будете полностью подходить друг другу, но этот союз станет яркой страничкой в вашей жизни. Конечно, такие отношения для создания брака не подходят. Но вас это совсем не будет беспокоить.
В марте можно смело менять свой образ жизни, стиль, взгляды. Это месяц полной свободы для вас. В начале зимы 2021 года лучше раздать все долги.
Рак (22.06 — 22.07)
Вы будете целеустремленно двигаться в нужном направлении. И в любви тоже: вас не будет пугать отказ, тем более что через время этот отказ обязательно сменится на обратную реакцию. Не раз в грядущем году будет ситуация выбора между новыми отношениями и продолжением старых. Только вам решать, что предпочесть. Отпустите себя и шагните навстречу любви. Июль — месяц работы, когда лучше не отвлекаться на другие занятия. Октябрь благоприятен для романтичных встреч. Декабрь — время приятных и весомых трат.
Лев (23.07 — 22.08)
В году Быка вы точно не будете одни. Даже при желании остаться в свободных отношениях вас поджидает эмоциональная привязанность с интересным партнером. Также ждите появления тайного воздыхателя, который уже давно к вам неравнодушен.
Январь обещает быть продуктивным, поэтому не тратьте время на долгие празднования Нового года. Весной встретите человека, с которым есть перспектива остаться надолго в близкой связи.
Июль — месяц, когда вам будет везти в бизнесе! А в октябре наводите контакты, вам это пригодится.
Дева (23.08 — 22.09)
Девы практичные, расчетливые, именно поэтому не торопятся обзавестись второй половиной. Им трудно впустить в свою жизнь кого-либо, пока не встретят «того самого», подходящего. В 2021 году есть возможность повстречать человека, который заинтересует своими взглядами на жизнь и станет либо партнером, либо просто хорошим другом. А также вероятен роман с не очень перспективным партнером, но он долго не продлится.
Февраль — месяц, когда придется кого-то учить своему опыту и навыкам.
В апреле постарайтесь вложиться в себя, в свои перспективы. А в июне отдохните! Ноябрь — месяц коммуникаций, поэтому будьте на всевозможных светских вечеринках: там вы встретите много полезных вам людей.
Весы (23.09 — 22.10)
Активность в других сферах заставит семейных Весов быть дома послушными и зависимыми. Вам будет хотеться заботы по отношению к себе, а также разнообразия. Весы любят, когда партнер их удивляет.
Если вы одиноки, то это вас не огорчает. Однако и не значит, что вы не захотите серьезных отношений: нужно лишь встретить ту самую, «интересную» личность, с которой возникнет желание побыть вместе. А таких возможностей будет очень много, поэтому совет: всегда выглядеть великолепно, чтобы не упустить свое счастье.
В феврале вы обретете друга и товарища. Март заставит влюбиться, а в августе можно начинать учебу и самосовершенствование. Декабрь лучше использовать как время отдыха — вы наконец можете себе позволить отдохнуть, проделав столько работы!
Скорпион (23.10 — 21.11)
В году Быка одинокий Скорпион, привыкший к одному роману за другим, вдруг решит предпочесть серьезные отношения. Белый Металлический Бык усилит нежность и интерес Скорпиона к обустройству домашнего уюта, семейным ценностям. Скорпиону больше подойдет тот партнер, что чуть слабее, так как Скорпион привык быть лидером в любой компании.
Февраль — лучшее время для творчества. В марте есть шанс вдохновить своего партнера на романтичные поступки, для этого нужно всего лишь самому устроить какой-то приятный сюрприз второй половине. Лето — время для путешествий. Конец осени — начало зимы — время, полное вдохновения. Вы будете полны новых идей и положительных эмоций.
Стрелец (22.11 — 21.12)
Личная жизнь у Стрельца всегда бурная. Долго в одиночестве он никогда не пребывает. Вот и в грядущем году предстоит расставить все точки с очередным партнером, заявив о своих условиях. У вас все получится, ваши претензии и предложения будут удовлетворены. Если пассии в настоящее время нет, то летом она появится. И ваша новая привязанность будет отлична от обычного состояния страсти эмоций: вы будете полны нежности и романтики.
Январь — месяц прощения, отпустите все негативные эмоции, очиститесь, и вам будет намного легче. Март — месяц, когда есть шанс вернуть прошлые отношения. В декабре — отдохните: вы это заслужили.
Козерог (22.12 — 19.01)
Когда любить, ведь нет на это времени? Семейные Козероги, вам рекомендация: деньги, отложенные на ремонт, возьмите с собой на отдых, сходите в хороший ресторан. Меняйте иногда тактику, это взбодрит, подарит вдохновение. Козероги без пары узнают, что нравятся кому-то. Присмотритесь к потенциальной пассии, между прочим, эта сделка вам выгодна, и финансово в том числе. Грядущий год принесет и весточку от прошлой пассии. Она может захотеть вернуть вас, правда, тщетно.
Апрель — месяц, благоприятный для бизнеса. Пробуйте, заключайте договора, вам должно повезти с выгодными условиями. Лето будет по-своему «странным»: вы будете совершать нестандартные поступки, скажите за это спасибо Быку. Начало осени — время для семьи и детей.
Водолей (20.01 — 18.02)
Год Быка привнесет стабильности в личную жизнь Водолея. Есть вероятность, что вам захочется домашнего уюта и полноценной семьи… Гражданский брак тоже будет рассматриваться. Также Бык может покуролесить и свести вас с бывшим. Все может быть! Но точно не будет скучно!
Февраль — ваш месяц. Будьте поразумнее с расходами, несмотря на то что получите хорошее вознаграждение за труды. Апрель — месяц любви и привязанности. В середине лета — время для друзей и отдыха. Хотите избавиться от негативного груза? Простите обидчика. И лучше всего для этого подойдет октябрь.
Рыбы (19.02 — 20.03)
Рыбы — романтики по натуре. И в год прагматичного Быка им может быть сложно встретить родственную душу. А если обратить внимание на противоположность? Ведь, как мы знаем, противоположности притягиваются. В любом случае вам не придется страдать в одиночестве: Бык приготовил вам несколько интересных встреч. Семейные Рыбы станут более твердыми и волевыми, чем удивят своих партнеров.
В феврале ожидайте гармонию со второй половинкой. Если вы сейчас одиноки, то просто наслаждайтесь новыми знакомствами и светской жизнью: ее будет предостаточно. Май — время путешествовать. В середине лета ждите вдохновения, для этого можно просто почаще быть на природе. А в ноябре познакомитесь с человеком, который будет вам другом еще долгое время.